Bolsonaro no mundo da lua: Brasil está de 'parabéns' na questão ambiental Por Vera Magalhães O completo alheamento da realidade do presidente em relação à pandemia e às queimadas, entre outros assuntos, é só mais uma das disfuncionalidades deste governo . Vale tudo. É quinta-feira, aquele dia de vale-tudo do blablablá bolsonarista na malfadada live do presidente. Mas nesta quinta o pesadelo negacionista começou antes da live. Jair Bolsonaro disse, durante evento na Paraíba, que o Brasil está de parabéns na questão ambiental. Olhos bem fechados. O presidente faz um escárnio com a morte, mais uma vez. Neste caso, morte de biomas, de parte da fauna nacional, asfixia de boa parte da população da Amazônia e do Pantanal. Trata-se de proposital descaso com a opinião pública nacional e internacional, que assiste perplexa às aterradoras cenas de vegetação queimando e animais fugindo do fogo, quando conseguem, ou carbonizados, colhidos pelos incêndios. Trio parada dura. Bolsonaro é sempre o mais inconveniente num time de pessoas deslocadas de seu tempo e sua responsabilidade. Ele consegue superar o ministro Ricardo Salles, que se reveza entre turismo ecológico em plena emergência ambiental ou gastronomia no meio da semana quando sua pasta demandaria seu trabalho, e o vice Hamilton Mourão, que aderiu ao negacionismo com escudo do Flamengo a postos nas máscaras alegóricas. A live dos infernos. Já a live do pesadelo foi barra-pesada. Bolsonaro, trajando uma camisa da Portuguesa, começou assim: "Coisa de nome de mulher é bom você não saber nunca, porque você se ferra". Alertado por um assessor desesperado de que ele já estava no ar, gargalhou ao lado do sempre solícito presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e de Elisângela, a intérprete de Libras, que deveria ganhar um adicional de insalubridade por participar desse show semanal de horror. De novo a cantilena. Conhecido pelo repertório limitado, Bolsonaro repetiu na live a frase segundo a qual o Brasil está de "parabéns no tocante a isso", o meio ambiente. Repetiu que o Brasil é o País que mais preserva o meio ambiente, e anunciou aquilo de que gosta: viajar pelo País, na sexta-feira a Mato Grosso. Para tudo. No plano judicial, no qual Bolsonaro e família seguem enredados, o ministro Marco Aurélio Mello concedeu uma de suas tradicionais decisões polêmicas: paralisou o inquérito a que Bolsonaro responde sob a acusação de ingerência política na Polícia Federal. A paralisação vale até que o pleno da corte se manifeste a respeito da condição para que Bolsonaro deponha: se presencialmente ou por escrito. Tapetão. Marco Aurélio demonstrou incômodo com o que chamou de "autofagia" do tribunal, tendo de decidir na ausência de Celso de Mello, relator do inquérito, que está de licença médica. Por isso, convocou o plenário. Por ora, trata-se de uma vitória circunstancial de Bolsonaro, cujo depoimento fica suspenso até que Luiz Fux decida marcar sessão plenária -- ou até que Celso de Mello reassuma e decida sobre o recurso. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Witzel diz que irá à Alerj se defender em processo de impeachment Após a comissão aprovar o relatório que defende o impeachment de Wilson Witzel, o governador fluminense avisou que irá à Casa Legislativa se defender presencialmente. "Recebo com respeito e tranquilidade a decisão da comissão da Alerj. Além da defesa por escrito, antes da votação em plenário farei a minha defesa presencial, demonstrando que não cometi crime de responsabilidade", avisou Witzel em suas redes sociais. Leia Mais Covas anuncia reabertura opcional de escolas em São Paulo a partir de outubro O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 17, que as escolas públicas e particulares poderão retornar com as atividades presenciais a partir do dia 7 de outubro na capital paulista para atividades extracurriculares, mas ainda sem retorno de aulas presencialmente. Leia Mais Presidente da Caixa diz que estuda reduzir ainda mais o juro do cheque-especial Em live ao lado de Jair Bolsonaro, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, prometeu que o banco público irá reduzir ainda mais os juros aplicados no cheque-especial. "(O juro atual está em) 1,8% e estamos estudando reduzir mais", disse Guimarães. Leia Mais