Bolsonaro nomeia ministro da Educação: agora vai? Por Vera Magalhães Renato Feder é secretário da Educação no Paraná e já virou alvo de ataques dos olavistas, interessados no MEC . Quarta tentativa. Depois dos desastres de Ricardo Veléz Rodriguez e Abraham Weintraub e da ameaça falsa de Carlos Decotelli, o Ministério da Educação, ao que tudo indica, terá novo titular. Renato Feder bateu na trave há algumas semanas, mas perdeu o posto para Decotelli, cuja indicação teve aval dos militares. Na ocasião, também serviu de nota de corte do agora indicado o fato de ter sido um dos maiores doadores da campanha de João Doria Jr. em 2018. Agora acabou indicado meio por exclusão, quando até o próprio Bolsonaro reconhecia que a Educação brasileira vai de mal a pior. Ceticismo. Entre educadores, entidades voltadas à Educação e políticos de oposição, o nome foi recebido com ceticismo. Declarações entusiasmadas de Feder pela educação privada e até arroubos retóricos pela "privatização" do próprio MEC foram alvo de críticas, mas o fato de os antecessores terem sido tão deletérios, haver tantas demandas urgentes na Educação e o risco de um outro olavista ser escolhido contribuíram para que a reação fosse comedida. Por outro lado... Entre os olavistas foi deflagrada uma campanha aberta para que o novo indicado tivesse o mesmo destino de Decotelli: nem chegar a assumir. Isso porque os pupilos do guru Olavo de Carvalho veem o MEC como seu feudo de poder. Um dos principais emissários de Olavo, de quem é inclusive sócio, Silvio Grimaldo, organizou o motim. Ele é sócio de editoras que têm interesse no negócio de livros didáticos, daí o olho grande. Por Marcelo de Moraes A 'velha política' vai derrotar a 'ala ideológica'? Não é preciso ser um grande observador político para notar as mudanças no comportamento público de Jair Bolsonaro. Desapareceram os protestos de rua feito pelos seus militantes contra o Supremo Tribunal Federal e Congresso - com direito à cavalgada do presidente. Praticamente acabou o carnaval com os admiradores na porta do Palácio da Alvorada. E aliados do grupo mais ideológico começaram a ser escanteados.