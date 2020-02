Presidente usa solenidade para inauguração de recapemento de estrada como palanque reeleitoral, no momento em que muda governo

Fora da toca. Jair Bolsonaro fez nesta sexta-feira, 14, uma das primeiras aparições do ano em eventos de inauguração de obra do calendário atual. Ela havia estado em São Paulo há duas semanas, mas para lançar uma "pedra fundamental". Nesta sexta, a agenda foi com um dos ministros mais populares do governo, o da Infra-Estrutura, Tarcísio Gomes, campeão de "retuítes" no Twitter do presidente justamente porque é um dos que mais têm "entregas" a fazer.

Teste para 2022. Bolsonaro aproveitou para matar as saudades de um palanque. Discursou como candidato à reeleição, não procurando nem disfarçar: usou a palavra algumas vezes e disse que ela vem "naturalemente" quando um governo tem o que mostrar. Numa referência ao fato de estar inaugurando uma obra iniciada no governo Temer, disse que a ideia é justamente essa: não deixar obras paradas enquanto lança outras só para deixar sua "marca".

Mexe-mexe. A saída de Brasília fechou uma semana em que o presidente fez mais mexidas no ministério. Depois de, na semana passada, ter trocado Gustavo Canuto por Rogério Marinho no Desenvolvimento Regional, desta vez as mudanças foram no Planalto, o "coração" do governo. Além da troca na Casa Civil, na quarta-feira, nesta sexta foi a vez de o Diário Oficial da União trazer mudanças na Secretaria de Assuntos Estratégicos, que passa a ser subordinada diretamente ao gabinete presidencial.

Olavismo em baixa? Com a mudança, a SAE passa a concentrar parte das atribuições que antes cabiam ao assessor internacional da Presidência, Filipe Martins. A mudança levou à especulação de que ele estaria enfraquecido, e consequentemente o olavismo, ala da qual é um dos principais expoentes, mas ainda é muito cedo para cravar isso. Tanto porque Bolsonaro tem adotado comportamento pendular, ora favorecendo um grupo, ora outro no interior do governo, seja porque Martins é muito próximo da família e do próprio Bolsonaro e teve papel destacado na campanha e no primeiro ano de mandato.

Tempo ao tempo. É preciso observar mais sinais nos próximos meses para saber se ele caiu mesmo em desgraça, algo que já aconteceu com aliados fiéis, portanto não seria surpreendente, ou se só está tomando um "gancho" temporário.

Caso Adriano esquenta. No evento palanqueiro em Altamira, no Pará, Bolsonaro se queixou de que sua família sofre ataques sistemáticos. Um dos temas subjacentes à fala do presidente é a morte do miliciano Adriano Nóbrega, suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, no ano retrasado. Ele foi ligado à família Bolsonaro: parentes seus trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio e ele cedeu sua conta bancária para as transferências para lá de suspeitas de Fabricio Queiroz, o "administrador" do gabinete. Reportagem de capa da revista Veja mostra imagens e informações inéditas sobre a autópsia do miliciano, morto no domingo, que reforçam a hipótese de execução, possivelmente para queima de arquivo.