Até secretário do Tesouro reconhece que ideia de adiar precatórios para custear Renda Cidadã precisa 'evoluir'

Tic-tac. Jair Bolsonaro vê o relógio avançando. Trata-se do iminente fim do auxílio emergencial, com a temida consequência para o presidente: que seu aumento de popularidade evapore assim que o tal relógio soar as doze badaladas. Daí porque o presidente, além de pressionar Paulo Guedes por uma saída, agora cobre compreensão e colaboração do mercado. Que em vez de criticar cada medida do governo contribuam com ideias. Senão, diz ele, caberá a ele decidir. Não ficou claro o que está embutido no aviso. Afinal, é o que se espera do presidente da República.

Não para em pé. A impaciência de Bolsonaro e a choradeira se devem à constatação do óbvio: a proposta para custear o tal Renda Cidadã não para em pé. Nem a ideia de garfar uma parcela do Fundeb para bancar o programa, driblando o teto de gastos, nem a pedalada nas dívidas judiciais (os precatórios) serão aceitos pelo tal mercado, pelo Congresso, pelo TCU e pelo STF. Game over para mais essa ideia improvisada e mal acabada.

Olha os petistas infiltrados. Tanto é que a proposta causou misto de perplexidade e indignação no que restou da equipe econômica. O secretário do Tesouro, Bruno Funchal, tentou soar elegante ao "explicar" para o presidente e para Guedes numa coletiva que o mercado deu um "recado" que precisa ser ouvido: o de que a tal ideia de postergar precatórios precisa "evoluir". Em resumo: desistam porque não vai rolar.

Mais chumbo. Não só do mercado e dos "infiltrados" na equipe econômica, como gosta de dizer Bolsonaro vendo fantasmas, que vieram os alertas de que as coisas estão patinando. Rodrigo Maia foi ao Twitter questionar por que Guedes resolveu inviabilizar a reforma tributária. Sim, porque é preciso lembrar que a expectativa criada pelo governo era a de que nesta semana finalmente sairia a tal CPMF das transações digitais, já batizada com o infeliz nome de Digitax. Até aqui, nada de nada.

Au-au. Em meio a tanta indefinição econômica, nada como um cãozinho para relaxar. Bolsonaro pareceu bem mais descontraído ao conversar com cachorros durante solenidade no Planalto para a assinatura de uma lei endurecendo maus tratos a animais. Os cachorros, carregados desajeitadamente pelo presidente e pelos demais presentes para sair nas fotos e "assinar" a medida com as patas já não pareciam tão à vontade.