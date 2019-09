Bolsonaro prefere desdenhar de números, de novo

Por Vera Magalhães

Pesquisa Datafolha mostra rápida deterioração da avaliação do presidente; não é o único levantamento a apontar a queda, mas o presidente prefere ironizar os dados. O que isso mostra?

Entra por um ouvido... Em primeiro lugar, confirma a característica refratária a críticas, aconselhamentos e ponderações por parte do presidente, algo que o acompanha ao longo de sua trajetória. Aliados dizem que nada muda, que o Datafolha mente, que o presidente seguirá falando o que bem entender e que a ideia é fidelizar sua base já fiel. Acontece que essa é uma estratégia de risco: a centro-direita tenta se aglutinar em torno de nomes alternativos, e mesmo a esquerda pode se fortalecer num ambiente de confronto permanente e múltiplos inimigos (instituições, imprensa, índios, ambientalistas, Ministério Público, a lista só cresce).

... e sai por outro. Negar os números pode até acalmar a militância, mas não é muito razoável. Pelo menos quatro levantamentos mostram derretimento da aprovação de Bolsonaro: Datafolha, XP, CNT/MDA e FSB. Não dá para rotular todo mundo no campo da esquerda inimiga. Uma das evidências de que, à parte o discurso, Bolsonaro sabe que a coisa não vai bem são os movimentos do fim de semana em direção a evangélicos, na já histórica imagem do presidente ajoelhado aos pés de Edir Macedo, e na busca de apoio de uma mídia simpática - de novo Macedo/Record e o SBT de Silvio Santos.

E tome falatório. Ainda assim, o presidente parece dobrar a aposta na estratégia de passar o que pensa a toda hora. Agora, ameaça ir de maca ou cadeira de rodas para dizer "verdades" na abertura da Assembleia-Geral da ONU sobre a Amazônia. Corre o risco de pagar outro mico internacional. Seu discurso em Davos foi pífio, sem nenhuma preparação técnica e dados que o embasassem. Se optar pelo improviso ideológico num fórum ainda maior e diante dos olhos do mundo, que estão postos sobre o Brasil, corre o risco de agravar a crise com países como a França, atrapalhar negociações em curso para o ingresso do Brasil em organismos internacionais, atrair sanções ao Brasil por parte de comitês da própria ONU e setores econômicos. Melhor será segurar o ímpeto e o fígado e deixar quem entende (o Itamaraty, no caso) preparar o discurso e a estratégia dessa viagem, no fim do mês.

Veto em pauta. A semana será dominada pela polêmica do veto à Lei de Abuso de Autoridade e sua extensão. O presidente deu um "spoiler" de que pretende vetar 9 itens, o que aproxima sua decisão da recomendação do Ministério da Justiça de Sergio Moro. A partir daí, restará observar dois dados: se essa decisão será suficiente para aplacar a sanha do seu público, que pediu veto total, e como reagirá o Congresso. A chance de derrubada do veto é alta, o que colocará a opinião pública de novo ao lado do presidente e contra o parlamento, mas pode dificultar projetos atuais e futuros do governo no Legislativo, entre eles a indicação do filho à Embaixada em Washington.

E por falar no 03... Três dias depois de receber Eduardo Bolsonaro e companhia na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou pelo Twitter que foi selado acordo para entrada de etanol de milho norte-americano no Brasil sem tarifa. A decisão deve provocar chiadeira no setor sucroalcooleiro, e vem sem contrapartida que o Brasil antes exigia, de retirada de barreiras para a entrada do nosso açúcar nos EUA (há só um compromisso de análise em 12 meses). O acordo mostra que a política de boa vizinhança dos Bolsonaro com Trump já cobra um preço, que será pago pela economia nacional.

Por Marcelo de Moraes

Do Marcelo: Governo Bolsonaro precisa de uma freada de arrumação. As pesquisas feitas pela CNT/MDA e Datafolha apontam que a popularidade e a aprovação do governo de Jair Bolsonaro sofreram um desgaste muito maior do que se imaginava para um presidente no primeiro ano de administração. Leia mais