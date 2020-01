Bolsonaro puxa o tapete de Moro Por Vera Magalhães Presidente fala em recriar a pasta da Segurança Pública, tirando área da alçada do ex-juiz, depois de entrevista em que auxiliar comprovou sua força política O Moro não vai gostar. Com a falta de sutileza que lhe é peculiar, Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que estuda a recriação do Ministério de Segurança Pública. Jogou a fatura na conta dos secretários estaduais de Segurança. "É comum (o governo) receber demanda de toda a sociedade. E ontem os secretários estaduais da Segurança Pública pediram para mim a possibilidade de recriar o Ministério da Segurança. Isso é estudado. É estudado com o Moro... Lógico que o Moro deve ser contra, mas é estudado com os demais ministros", afirmou. Onde pega. O "estudo" veio dois dias depois da entrevista de Moro ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que teve imensa repercussão. O ministro se mostrou mais político e, embora tenha dito várias vezes que não contraria Bolsonaro publicamente, marcou diferenças com o presidente em matérias como liberdade de imprensa, delações premiadas e juiz de garantias. E onde mais pega. Moro foi também foi suficientemente evasivo sobre a possibilidade de trilhar uma carreira política no futuro. Disse que o "candidato do governo federal" em 2022 é Bolsonaro, mas admitiu que pode deixar o governo no futuro e fazer um sabático para, só então, decidir o que fará da vida. Não gostou. A contrariedade do palácio com a entrevista ficou patente desde o início da semana. O general Augusto Heleno, chefe do GSI, disse que os jornalistas submeteram Moro a constrangimento. O titular da Justiça, no entanto, disse ter gostado da entrevista, num sinal de que, hoje, é muito mais político que no passado. Mais chega pra lá. Além de cogitar retirar a Segurança - área em que Moro tem mais resultados a mostrar até aqui - da pasta, Bolsonaro também assinou decreto retirando do ministro a decisão única sobre deportação de estrangeiros. O Ministério da Justiça divulgou nota minimizando a importância do decreto e dizendo que a prerrogativa continua com o ministro. Me chama que eu vou. Bolsonaro nem desistiu ainda desmembrar a pasta da Justiça, e Alberto Fraga, ex-deputado da bancada da bala amigo do presidente, já se assanhou. Em entrevista ao Estadão, disse que Moro não entende tecnicamente de segurança, área em que ele próprio atua há 28 anos. Mas a possibilidade de virar ministro veio no mesmo dia em que Fraga foi condenado pelo Tribunal de Justiça do DF por recebimento de propina em contratos de transporte. Pelo sim, pelo não. Moro parece não se abalar com as rasteiras do presidente, e intensifica sua própria construção de imagem nas redes sociais. O ministro, que já virou assíduo no Twitter, anunciou nesta quinta a entrada para o Instagram, para poder interagir com outro público. Há quem veja o ex-juiz em estágio bem avançado de construção de uma candidatura. E é justamente isso que tira o sono do sempre paranoico Bolsonaro. Por Marcelo de Moraes Maia: 'Sempre fui favorável, mas não estou propondo pasta da Segurança Pública. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ao BRP, que "sempre foi favorável" à existência de um Ministério da Segurança Pública. > Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Huck é lançado candidato em Davos, e não refuta Questionado no Fórum Econômico Mundial de Davos a respeito de uma futura candidatura à Presidência da República, Luciano Huck enrolou, falou de Amazônia, que não tinha nada a ver com a pergunta, mas acabou concluindo, para risos da plateia que acompanha a palestra: "Sua pergunta é muito difícil. Não tenho a resposta nem para mim mesmo". Leia mais Guedes seduzido pelo 'imposto do pecado' A criação do chamado imposto do pecado (sin tax, em inglês) está em estudo pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Leia mais Brasil perde posição em ranking de corrupção O Brasil caiu uma posição no ranking mundial de percepção da corrupção em 2019, de acordo com relatório da Transparência Internacional, divulgado na madrugada desta quinta-feira, 23. Leia mais 'Rock' fica fora de edital de bandas da Funarte Bandas de rock foram excluídas pela pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) de um edital para o Prêmio de Apoio a Bandas de Música. Leia mais