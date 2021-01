Bolsonaro quer recriar ministérios se aliados vencerem no Congresso Por Marcelo de Moraes Presidente admitiu ressuscitar pastas da Pesca, Cultura e Esportes, que hoje são secretarias. Mas governo pode inchar ainda mais para atender Centrão. Farra. Jair Bolsonaro admitiu hoje, publicamente, que poderá recriar ministérios que foram extintos, caso seus aliados vençam a disputa pelas presidências da Câmara e do Senado. O presidente citou explicitamente Pesca, Cultura e Esportes, que hoje têm status de secretaria. Mas o inchaço da máquina pública pode ser maior ainda, com o governo ressuscitando outros ministérios, como Indústria e Comércio e Trabalho. Espaços. Com isso, o governo passaria a ter mais espaços nobres para abrigar os indicados pelo Centrão em troca de apoio dentro do Congresso. Mas também ajudaria a ampliar a força política de integrantes da chamada ala ideológica do bolsonarismo em setores que lhes interessam bastante, como Cultura e Esportes. Nesse caso, os secretários Mário Frias e Marcelo Magalhães seriam promovidos e ganhariam uma estrutura completa de ministério. Ou seja, mais cargos e mais verbas. A volta da Pesca. A ideia mais questionada é a de voltar a dar status de ministério para a Pesca. Criada em 2003 por Luiz Inácio Lula da Silva, a pasta só foi inventada porque o petista precisava abrigar na Esplanada um aliado derrotado na disputa pelo governo de Santa Catarina. Envolvida em várias denúncias ao longo dos anos, foi transformada em secretaria. Mas o secretário Jorge Seif é amigo da família Bolsonaro e um de seus mais fiéis seguidores - na live desta semana, chegou a se despedir do presidente lhe dando um beijo no rosto. Como Bolsonaro também curte uma pescaria, isso parece ser suficiente para tirar da tumba um ministério que nunca teve razão para existir. Confusão à vista. Para agradar ao Centrão, Bolsonaro pode mexer ainda na estrutura atual do Ministério da Economia. Duas áreas que podem ser desmembradas são Indústria e Comércio, que seria repassada ao Republicanos, e Trabalho, que iria para o PTB. Resta saber qual será a reação do ministro Paulo Guedes vendo sua pasta sendo desidratada, caso o movimento se confirme, apenas para saciar o apetite do Centrão. Precisa voto. Bolsonaro associou a mudança ao resultado da disputa pelo comando do Congresso. Há um motivo: para criar ministérios, a medida precisa ser aprovada pela Câmara e Senado. Com aliados à frente do Parlamento, a tarefa fica mais fácil. Ainda mais se servir para favorecer políticos do próprio Centrão. Esqueça o que eu disse. Se concretizar a manobra, Bolsonaro estará rasgando mais uma de suas promessas de campanha. Originalmente, disse que teria apenas 15 ministérios. Já são 23. Com essas recriações, vai se aproximando da estrutura que herdou de Michel Temer, que tinha 29 ministérios. E, de quebra, aumentará seu vínculo - e grau de dependência política - com o Centrão. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Nas explicações de Pazuello sobre crise no AM, sobra para caboclos O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez nova autodefesa sobre a crise sanitária no Amazonas nesta sexta, 29, enquanto alvo de inquérito da Polícia Federal para apurar se ele foi omisso no combate ao colapso que ceifou dezenas de vidas por asfixia no Estado em razão do desabastecimento de oxigênio. Leia Mais Do Marcelo: Não importa quem ganhe: Centrão vai seguir dando as cartas Com qualquer resultado nas eleições para o comando do Congresso, na segunda-feira, 1º, restará uma certeza: o Centrão vai continuar sendo a força política mais poderosa do País. Com o poder de quem controla a maioria dos votos no Congresso, seguirá determinando o que pode ou não pode ser votado. E, mais importante, se o presidente da República da vez poderá continuar ocupando o comando do governo. Leia Mais Alemanha quer proibir entrada de viajantes do Brasil e outros 3 países O ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, afirmou na quinta-feira, 28, que o país está preparando proibições de entrada para viajantes do Brasil, Reino Unido, Portugal e África do Sul para limitar a propagação das variantes mais contagiosas da covid-19 que atingem esses países. Uma decisão deverá ser tomada até esta sexta, 29, segundo a Reuters. Leia Mais