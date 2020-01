Bolsonaro 'redemite' assessor e, contra desgaste, esvazia Onyx Por Vera Magalhães Presidente recontratara Vicente Santini por apelo dos filhos e para evitar 'jurisprudência', mas desgaste forçou novo recuo Baderna administrativa. O ano de 2020 abriu a comporta do caos gestacional no governo Bolsonaro. Depois de demitir o número 2 da Casa Civil, Vicente Santini, numa medida supostamente saneadora pelo fato de ele ter usado um avião da FAB como jato particular para ir de Davos à Índia (onde, aliás, confraternizou animadamente com Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e companhia), o presidente o readmitiu na mesma Casa Civil um dia depois. Me dê motivos. A nomeação para um cargo de menos visibilidade foi um pedido dos filhos do presidente, que são amigos de Santini. A família toda, aliás, tem relações de amizade: o irmão do agora duas vezes ex-assessor é tenente da Rota, vereador em Campinas e pré-candidato a prefeito da cidade pela Aliança pelo Brasil. Tem ainda uma empresa de segurança privada que cuida dos filhos do presidente. Precendente. Além disso, a demissão de Santini levou a imprensa (sempre ela) a pesquisar outros casos em que aviões da FAB viraram táxi aéreo. A farra inclui o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cuja retórica ideológica agrada ao presidente. Para não ter de demiti-lo, nada como readmitir o amigo da família que havia servido de bode expiatório. Ah, a imprensa. Mas a imprensa, de novo ela, descobriu a nomeação de Santini para o cargo de assessor externo da Casa Civil, ganhado cerca de R$ 300 a menos, no Diário Oficial. Quando o mundo caiu nas redes sociais e até os apoiadores estavam atônitos, Bolsonaro fez um tuíte anulando a recontratação e retirando o PPI, plano de concessões e investimentos do governo, da Casa Civil onde Santini atuava. Onyx pagou o pato. Com isso, Onyx Lorenzoni, que está de férias, foi ainda mais esvaziado. O "castigo" passou ao público a impressão de que a recontratação de Santini foi à revelia de Bolsonaro, o que todo mundo sabe que não seria possível, ainda mais nesse caso de circunstâncias familiares tão claras. O ministro interino da pasta, Fernando Moura, também foi demitido. Cai? Resta saber se, ao voltar de férias, Onyx ficará no governo. Ele já perdera a articulação política e ganhara o PPI como prêmio de consolação, agora retirado. Nas férias, Onyx foi pedir a bênção de Olavo de Carvalho nos Estados Unidos, no que foi visto como mais um movimento dele para tentar substituir o desgastado Abraham Weintraub no poderoso e encrencado MEC. Agora, ele voltou algumas casas nesse tabuleiro. Encrencas continuam. Enquanto Santini amargou duas demissões em dois dias, Weintraub e outro assessor enrolado, o titular da Secom, Fabio Wajngarten, seguem nos cargos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reforçou o coro contra a gestão da Educação, dizendo que o ministro não tem condições de permanecer no cargo e que os desacertos da pasta afastam investidores do País. Emergência global. Enquanto no Brasil o desacerto é a tônica do governo às vésperas da retomada dos trabalhos no Congresso, cresce o alarme nacional e global com a escalada do surto de coronavírus na China. A OMS agora declarou emergência mundial diante da epidemia, e no Brasil são 9 os casos investigados, mas nenhum confirmado até o início da noite desta quinta-feira. Por Marcelo de Moraes Do Marcelo: Governo tem janeiro com cara de agosto. O governo está atravessando o primeiro mês do ano enfileirando uma crise atrás da outra. Começou com o discurso com tons nazistas feito por Roberto Alvim, que lhe custou o cargo à frente da Secretaria de Cultura. Leia mais > VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Regras mais rígidas para o uso de aviões da FAB à vista? Na sequência das turbulências no governo causadas pelo uso "imoral", como classificou o presidente Jair Bolsonaro, de aviões da FAB, logo no retorno das atividades legislativas, deve decolar na pauta da Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE) um projeto que endurece as regras para uso de aeronaves da FAB. Leia mais Bolsonaro assina MP para liberar R$ 892 milhões a MG, ES e RJ O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta, 30, que editou uma medida provisória para liberar R$ 892 milhões aos Estados do Sudeste mais afetados pelas chuvas em janeiro, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Leia mais Entidades protestam contra debate sobre o fim da meia-entrada A possibilidade levantada em encontro de artistas com Jair Bolsonaro, de acabar com a meia-entrada no Brasil, está sendo vista como mais um "golpe" do governo contra os estudantes. Leia mais