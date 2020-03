Bolsonaro tem teste negativo para coronavírus, mas pode fazer novo exame Por Marcelo de Moraes Sequência de informações desencontradas levanta mais dúvidas do que explicações sobre risco de o presidente ter sido contaminado pelo chefe da Secom, Fábio Wajngarten, que pegou a doença. Trapalhada. Com a confirmação na quinta-feira que o chefe da Secom, Fábio Wajngarten, tinha testado positivo para o coronavírus, passou a existir o medo dentro do governo de que todos os integrantes da comitiva oficial de Jair Bolsonaro na viagem para os Estados Unidos pudessem estar contaminados. Antes de qualquer divulgação oficial, um repórter da rede americana Fox News relatou que o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, lhe confirmara que o primeiro teste do pai tinha dado positivo. A partir daí, com a forte repercussão, Eduardo passou a negar o que tinha dito ao jornalista americano, numa grande confusão. Queda livre. O impacto da notícia que o presidente poderia ter sido infectado derrubou a Bolsa no Brasil, que apresentava grande recuperação em relação ao desastre do dia anterior. O Ibovespa caiu de uma alta de 10% para 1% em pouco tempo. Mas o presidente anunciou, no seu estilo de sempre, de ataque à imprensa, que o teste tinha dado negativo e postou uma foto dando uma banana para os jornalistas e afirmando que se tratava de fake news. O problema é que a história tinha sido divulgada pelo próprio filho do presidente para o canal americano. Para o alto e avante. Para a Bolsa, pelo menos, o exame negativo de Bolsonaro ajudou a recuperar a trajetória de crescimento fechando o dia em elevadíssimos 13,91%. A recuperação foi muito impulsionada pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que declarou estado de emergência nacional por causa do coronavírus. Com isso, o governo vai aportar US$ 50 bilhões no combate à doença. Tudo esquisito. A notícia, no fim da noite, de que Bolsonaro poderá fazer um novo exame e que ficará em isolamento no Palácio da Alvorada por alguns dias só aumentou o clima de confusão sobre a história. Uma situação inusitada para quem, dois dias atrás, criticava o alarmismo em torno do coronavírus e chamava de "fantasia" os riscos da pandemia. Espalhando. No Brasil, já há quase uma centena de casos oficiais de coronavírus. São 98 e incluem até a advogada de Bolsonaro, Karina Kufa. Para agravar a situação, já existe transmissão comunitária em São Paulo e no Rio. Ou seja, as pessoas já podem contrair a doença sem saber quem as contaminou, o que amplia muito a possibilidade de o coronavírus se espalhar. Por Vera Magalhães A contradição total de Bolsonaro. Ao desmobilizar, de má-vontade, manifestações que tinha ajudado em vários momentos a convocar, Jair Bolsonaro explicitou aquela que era a última evidência que tentava negar: a de que os atos são, sim, na essência um movimento para pressionar o Congresso. Leia mais > VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Efraim: acordo sobre crise pode retomar diálogo entre Congresso e Planalto O acordo para a liberação das emendas foi visto como consenso entre os Poderes e pode significar uma retomada do diálogo entre Congresso e Planalto, segundo o líder do DEM na Câmara, deputado Efraim Filho (PB). A medida foi anunciada na noite da quinta, também pelo presidente Jair Bolsonaro durante transmissão ao vivo pelas redes sociais. Leia mais Para 'aniquilar' o coronavírus, vai precisar de R$ 5 bi ou de US$ 50 bi? Ninguém tem dúvida que o combate ao coronavírus será uma tarefa gigantesca para todos os países e, obviamente, isso inclui o Brasil. Mas depois de o presidente Jair Bolsonaro ter chamado a pandemia de "fantasia", o ministro da Economia, Paulo Guedes, parece também ainda estar subavaliado a dimensão do problema. Leia mais Porta-voz fala que pode vir 'fase de determinações' contra coronavírus Em rápido pronunciamento à imprensa, o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, avisou que pode chegar em breve o que chamou de "fase de determinações" para contenção do coronavírus. Ou seja, medidas mais duras e obrigatórias no combate ao Covid-19. Leia mais