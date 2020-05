Bolsonaro tenta reaproximação com governadores e marca reunião para quinta Por Marcelo de Moraes Presidente quer falar sobre projeto de ajuda aos Estados e vai pedir que medidas de isolamento social sejam flexibilizadas. Doria e Witzel serão convidados . Piscou. Enfraquecido, Jair Bolsonaro segue tentando reerguer pontes políticas destruídas, na maioria das vezes, por ele mesmo. Nesta segunda, ele deu o sinal verde para um movimento de reaproximação com os governadores e vai convidá-los para uma reunião, de 10 horas às 12 horas, por videoconferência. O convite inclui até mesmo os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio, Wilson Witzel, a quem tem atacado seguidamente. Os dois topam participar da reunião, que terá a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, e, possivelmente, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também deve ser chamado. É o jeito. Bolsonaro quer tentar convencer os governadores a flexibilizar as medidas de isolamento social no combate ao coronavírus para que a economia possa retomar sua atividade. A equipe econômica já reconhece que o tombo na economia será gigante em 2020 - hoje, o BTG Pactual estimou a queda do PIB brasileiro em 7,0% para este ano. Por isso, Bolsonaro entende que quanto mais rápida for feita essa retomada, menor será a recessão. Como se fosse fácil. O problema é que não dá para falar de fim de isolamento enquanto os números do coronavírus seguirem se ampliando no País. Em alguns Estados, a situação é mais favorável do que em outros. Mas quadros como os de São Paulo, Rio, Ceará, Pernambuco, Amazonas e Pará são muito sérios. E o número de casos e de mortes não para de aumentar no País. Com 254.220 casos, o Brasil se tornou o terceiro país no mundo em número de ocorrências, passando o Reino Unido e perdendo apenas para Estados Unidos e Rússia. E é o sexto em número de mortes, com 16.792. A situação é tão complicada que São Paulo aprovou a antecipação de feriados para essa semana tentando esvaziar as ruas e reduzir o contágio. Auxílio. Mesmo assim, Bolsonaro vai tentar diminuir as resistências dos governadores para, pelo menos, negociar algum tipo de estratégia de volta das atividades. E, de quebra, também vai falar sobre o projeto de auxílio a Estados e municípios, que ainda não sancionou, nem definiu se vai vetar ou não aumentos para determinadas categorias de servidores, como o Congresso aprovou. Bolsonaro e, especialmente, Guedes, querem reforçar a preocupação com o buraco em que a economia pode parar se a retomada das atividades demorar. O ministro repetirá, mais uma vez, sua defesa do pacto federativo. Com a queda brutal de arrecadação, governadores precisam, nesse momento, de todo o auxílio possível que o Planalto estiver disposto a dar. Por isso, talvez a conversa desta quinta pode, no mínimo, diminuir o mal estar na relação. Até a próxima polêmica produzida pelo governo, obviamente. Sessão. E num de seus piores problemas, Bolsonaro aguarda, agora, pela decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, sobre a divulgação ou não da íntegra da reunião ministerial na qual o presidente é acusado por Sérgio Moro de tentar interferir no comando da Polícia Federal. O ministro recebeu a cópia da reunião e começou a assistir o vídeo para tomar sua decisão. Segundo sua assessoria, a decisão será anunciada esta semana. Por Vera Magalhães Topam tudo para ser ministros? Jair Bolsonaro parece que estabeleceu para seus ministros um campeonato diário de que tipo de concessão estão dispostos a fazer para manterem a cabeça colada ao pescoço e o cargo. Leia mais. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Bolsonaro nomeia indicado do PL para diretoria de fundo bilionário Em mais movimento pró-Centrão, o presidente Jair Bolsonaro nomeou um indicado do PL, sigla do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão, para o cargo de diretor de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A indicação de Garigham Amarante Pinto, assessor do partido na Câmara, foi publicada nesta segunda-feira, 18, no Diário Oficial da União. Leia mais Artistas pressionam Ramos e Maia: 'Não passem o trator' O coletivo 342 Amazônia divulgou um vídeo nesta segunda, 18, em que vários artistas apelam para que Projeto de Lei 2633 de regularização fundiária não seja votado na quarta, 20. O PL saiu, como uma costela de Adão, da MP 910, também chamada de MP da grilagem, que recebeu forte resistência da sociedade civil para que caducasse, como de fato ocorreu. Leia mais Recesso parlamentar de julho é cancelado O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou nesta tarde de segunda, 18, que o recesso parlamentar de julho foi cancelado após entendimento alcançado entre líderes partidários. Leia mais