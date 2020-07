Bolsonaro testa positivo para coronavírus Por Marcelo de Moraes Presidente diz estar bem e segue ignorando recomendações dos especialistas. Sem se isolar, deu entrevista próximo dos jornalistas, chegou a tirar a máscara e apareceu em vídeo tomando hidroxicloroquina e elogiando o medicamento que não tem eficácia cientificamente comprovada. . Confirmado. Depois de passar todo o período de pandemia minimizando os efeitos do coronavírus e ignorando quase todas as medidas de precaução recomendadas, Jair Bolsonaro testou positivo para a doença. Na segunda-feira, ele tinha apresentado febre, tosse e indisposição e decidiu fazer o teste para saber se tinha contraído o Covid-19. Hoje, o resultado do teste deu positivo e o presidente se tornou um dos mais de 1,6 milhão de brasileiros a contrair o vírus desde março. Mais risco. Apesar do teste positivo, Bolsonaro ignorou os protocolos de segurança para o coronavírus que recomendam isolamento. O próprio presidente confirmou o diagnóstico em entrevista no Palácio da Alvorada. Com máscara, mas próximo dos jornalistas, conversou bastante tempo, garantindo que se sentia bem e que continuaria despachando com os ministros por videoconferência. Falou até sobre as dificuldades para definir o próximo ministro da Educação. Por fim, pediu apenas para os jornalistas se afastarem um pouco e tirou a máscara para mostrar que estava bem. Lá vem. No final da tarde, Bolsonaro ainda gravou um vídeo em que aparece tomando um remédio que diz ser a hidroxicloroquina. Na gravação, o presidente fala que é o terceiro comprimido que toma no seu tratamento e garante que melhorou por causa do medicamento, que não tem eficácia cientificamente comprovada no combate ao Covid-19. No máximo de concessão, lembrou que existem outros remédios também. Mas afirma que está se sentindo melhor nesta terça do que no sábado. E ainda sapecou quase que um slogan para o remédio que vive fazendo propaganda: "Eu confio na hidroxicloroquina. E você?". Não poderia ser mais surreal. Exposição. A confirmação de que contraiu o coronavírus disparou uma corrida de quase 50 autoridades, que estiveram com Bolsonaro nos últimos dias, para se testarem. Como o presidente quase sempre ignora as medidas mínimas de segurança, como o uso de máscaras, todos com os quais manteve contato recente, podem ter se exposto ao vírus. Ministros como Paulo Guedes (Economia) e Braga Netto (Casa Civil), por exemplo, avisaram que fariam o exame. Guedes testou negativo, mas fará novo exame ainda nesta semana. A mesma coisa aconteceu com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, que recebeu Bolsonaro no sábado para a festa comemorativa pela independência norte-americana. Chapman e sua esposa testaram negativo, mas seguirão em quarentena. Vexame. Como Bolsonaro se notabilizou pelo negacionismo da doença, o teste positivo acabou repercutindo bastante no exterior. O Washington Post, por exemplo,chamou o presidente brasileiro de "ponto fora da curva entre os líderes mundiais em seu ceticismo em relação ao coronavírus e às medidas preventivas destinadas a contê-lo". Outros jornais, como o The Guardian, lembraram da declaração de Bolsonaro classificando o coronavírus como uma "gripezinha". Por Vera Magalhães Tudo errado na entrevista de Bolsonaro. Mais um espetáculo de equívocos foi protagonizado por Jair Bolsonaro na entrevista em que convocou algumas poucas emissoras para informar que testou positivo para covid-19. Nem com o diagnóstico, do qual sempre fez pouco caso, como cidadão e chefe de Estado, confirmado Bolsonaro passou a adotar as mínimas regras preconizadas pelas autoridades sanitárias em casos assim. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Senado cancela recesso O Senado decidiu cancelar o recesso parlamentar de julho e continuar as atividades parlamentares. Em reunião do colégio de líderes, os senadores avaliaram que a manutenção dos trabalhos, que estão sendo feitos de maneira remota, serve para ajudar a reduzir as restrições impostas ao Congresso pelos riscos do coronavírus. A Câmara já tinha decidido cancelar o recesso há dois meses. Leia mais Parlamentares pedem votação do Fundeb Parlamentares e partidos emcamparam uma campanha pela votação da proposta que institui um novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) no Congresso nesta terça-feira, 7. Políticos da oposição e de partidos de centro, como o DEM, da relatora da proposta, deputada Dorinha Rezende (TO), fizeram uma série de publicações nas redes sociais. Leia mais Depois de críticas ao Plano Real, PSDB bate em Guedes sem parar Desde que o ministro da Economia, Paulo Guedes, minimizou publicamente a importância do Plano Real, o PSDB passou a criticá-lo fortemente e diariamente pelas redes sociais. O perfil oficial dos tucanos tem distribuído bordoadas seguidas no ministro chamando-o, por exemplo, de vendedor de ilusões. Leia mais