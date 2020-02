Bolsonaro troca ministro fora da bolsa de apostas Por Vera Magalhães Em meio a desgastes na Educação e na Casa Civil, quem cai é o titular do Desenvolvimento Regional Azarão. Gustavo Canuto não estava na ordem do dia da imprensa e das crises diárias do governo. Mas seu desempenho era alvo de queixas constantes e cada vez mais incisivas de aliados do governo no Congresso, que cobravam o atendimento de demandas como a liberação de emendas. Muito caro. Quando cobrados, Bolsonaro e ministro costumavam se impacientar. Afinal, a pasta de Canuto era uma das que tinham maior volume de liberações de recursos orçamentários, mas "entregava pouco" em termos de apoio político ao governo. Mapa da mina. O Desenvolvimento Regional é uma das pastas mais visadas pelos políticos, graças à quantidade de temas que atingem o dia a dia do eleitor que ela reúne, de habitação a saneamento. Por isso, as emendas do ministério são vitais, sobretudo em ano eleitoral, como este. E o MDB? Outra expectativa nunca atendida pela nomeação de Canuto era a de atrair o MDB para a órbita do governo. Nesse aspecto, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), é considerado muito mais "efetivo" e, ainda assim, só uma fração do partido tem interlocutor com Bolsonaro. O sucessor. Quem assume a pasta, imbuído da missão de ajudar na articulação política, é um tucano. Rogério Marinho foi deputado federal, situação na qual relatou a reforma trabalhista do governo Temer. Atualmente comandava a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, e ganhou pontos no governo pela bem-sucedida costura da reforma da Previdência. O Desenvolvimento Regional pode ser um "estágio" para a Casa Civil, dado o desgaste do titular da pasta, Onyx Lorenzoni. Critérios. A saída extemporânea de Canuto ajuda a clarear os critérios pouco claros de Bolsonaro para fazer trocas na equipe. Em entrevista ao Estadão, o presidente minimizou os problemas no MEC, dando a entender que Abraham Weintraub permanece à frente da Educação, mas se recusou a confirmar a permanência de Onyx. Depois, ao longo do dia, disse que a agenda excessivamente gaúcha do ministro e seus planos eleitorais podem ser motivos para sua saída do governo. ICMS. Na mesma entrevista, o presidente admitiu que Paulo Guedes não foi ouvido antes de ele deflagrar uma guerra com os governadores por conta da sua ideia fixa de que baixem o ICMS dos combustíveis. Ele voltou a dizer que se irrita com as cobranças pela redução do preço dos combustíveis, que recaem só sobre ele, numa demonstração de que leva muito em conta a reação de grupos de pressão bolsonaristas, como os caminhoneiros. Por Marcelo de Moraes Em disputa por comissões, Centrão pode comandar CCJ. A definição das presidências das comissões técnicas da Câmara pode produzir um acordo político que garanta o comando da Comissão de Constituição e Justiça da Casa para um parlamentar do Centrão. Leia mais > VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Congresso limpando caminho para tributária Em reunião na manhã desta quinta-feira, 6, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acertaram que a comissão mista da reforma tributária terá o mesmo número de senadores e de deputados. Leia mais 'Impeachment' de ministro vai deixá-lo mais forte A iniciativa de um grupo de deputados da oposição de pedir o impeachment do ministro da Educação, Abraham Weintraub, não deve prosperar no STF, e ainda deverá ter o condão de tornar o titular do MEC mais forte junto a Jair Bolsonaro. Leia mais Braga propõe que Estados tenham de aprovar PEC Emergencial O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), quer que Estados e municípios sejam tratados na PEC Emergencial da mesma forma que o foram na PEC paralela da reforma da Previdência. Leia mais Levy Fidelix se lança à Prefeitura de SP O presidente do PRTB, Levy Fidelix, também conhecido como o "candidato do aerotrem", vai disputar a eleição pela Prefeitura paulistana em outubro deste ano. Leia mais