Bolsonaro: 'Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar disso daí' Por Vera Magalhães Diante da iminência de o País chegar aos 100 mil mortos pela covid-19, presidente volta a banalizar pandemia em live ao lado do ministro interino da Saúde . De novo. Aconteceu de novo. O "e daí?", expressão que resume a maneira cínica e utilitária com que o presidente Jair Bolsonaro trata a pandemia de covid-19 no Brasil ganhou nova versão na live semanal desta quinta-feira. Ao lado do ministro eternamente interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, Bolsonaro soltou: "Tá chegando em 100 mil (mortes), talvez hoje. Mas vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar disso daí", disse o presidente, fazendo a ressalva de que "lamenta" todas as mortes. "Vida que segue". Pazuello também foi na mesma linha. Disse que depois de uma "pandemia de HIV" o vírus continua existindo, mas a maioria se trata e "vida que segue". Quase lá. Na verdade, o Brasil superou as 98 mil mortes nesta quinta-feira, depois que foram registrados 1.226 novos óbitos nas últimas 24 horas. A média móvel segue acima de 1 mil diárias, em 1.038. Notícias desanimadoras, como a possibilidade de reinfecção de pessoas pelo Sars-Cov-2 em curtos períodos de tempo, se somam aos números trágicos do Brasil e à indiferença das autoridades para produzir no País um estado de quarentena disfuncional e com severas consequências sanitárias, educacionais, econômicas e psicológicas na população. Yankees, go home! Em outro front em que o Brasil é exemplo negativo internacionalmente além de sua condução desastrosa da pandemia, a política ambiental, o ministro Paulo Guedes (Economia) subiu nas tamancas ao participar de evento de um think tank de Washington e, ao ser cobrado pelos norte-americanos pela destruição da Amazônia retorquir em tom belicoso: "Entendemos a preocupação de vocês, porque vocês desmataram suas florestas. Vocês querem nos poupar de desmatar nossas florestas, como vocês desmataram as suas". Investidores. O público para o qual o ministro falava incluía investidores internacionais e diplomatas. Guedes ainda acusou os americanos de "matarem os índios". Ele se irritou desde o início do evento com perguntas ligadas à corrupção, à saída de Sérgio Moro do governo e à pauta ambiental. O tom de voz elevado do ministro constrangeu a moderadora do debate. Eu, não. Em outro front em que o governo Bolsonaro sofre cobranças, o do flerte com medidas autoritárias, o ministro da Justiça, André Mendonça, negou que sua pasta tenha produzido dossiês contra funcionários públicos e opositores. A resposta foi dada diante de cobrança da ministra Cármen Lúcia, do STF, que deu 48 horas para que Mendonca explicasse a notícia de que a Secretaria de Operações Integradas do ministério produziu um relatório sigiloso tendo como alvo 579 pessoas, entre professores universitários, policiais e outros servidores identificados como "anti-fascistas". Por Marcelo de Moraes Crise acabou com 2,1 milhões de empregos no comércio. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) mostram o tremendo impacto que a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus provocou nos empregos do comércio. A pesquisa, divulgada hoje pelo IBGE, aponta um corte de 2,1 milhões de vagas no setor no último trimestre. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Proposta do governo é 'cloroquina tributária', dizem auditores Grupos de auditores fiscais brasileiros lançaram nesta quinta-feira, 6, um plano com oito propostas urgentes que buscam aumentar a arrecadação da União a partir da tributação sobre renda e patrimônio. Na avaliação da categoria, a primeira fase da reforma tributária entregue em julho pelo governo ao Congresso é uma "cloroquina tributária", o "remédio errado" para os problemas do País. Leia mais Preso, Baldy se licencia de secretaria Em nota oficial, o governo de São Paulo comunicou que Alexandre Baldy pediu licença do cargo de Secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo pelo período de 30 dias "para se concentrar exclusivamente na sua defesa". Leia mais Transmissão das chaves da Cinemateca ao governo traz alto risco, alerta cineasta A Secretaria Especial de Cultura tem previsto recolher as chaves da Cinemateca Brasileira nesta sexta, 7, em São Paulo, quatro dias após a Justiça negar liminar a favor do maior centro de referência do audiovisual brasileiro. O pedido do Ministério Público Federal em São Paulo era para que a União renovasse o contrato de gestão do espaço com a Associação Roquette Pinto (Acerp). A juíza Ana Lúcia Petri Betto, da 1.ª Vara Cível Federal de São Paulo considerou não haver urgência na decisão, quando a realidade escancara atraso nos salários dos funcionários, contas de luz vencidas, falta de contrato de vigilância e de uma brigada anti-incêndio. Leia mais