Para não se indispor com evangélicos, presidente diz que Congresso deveria derrubar seu veto

Só faltava essa. Jair Bolsonaro não se cansa de inovar, no mau sentido, na forma de governar e na relação com o público e o Congresso. Ele vetou dispositivos de um projeto que concedia perdão a dívidas de igrejas e isenção a tributos futuros. O impacto dos benefícios era estimado em R$ 1 bilhão pelo Ministério da Economia. Bolsonaro disse que foi obrigado a vetar as medidas para não sofrer impeachment, mas fez algo inédito: recomendou ao Congresso que derrube seu veto.

Uma no cravo, outra na ferradura. Ao indicar que o veto deveria ser derrubado, Bolsonaro fez uma jogada política: mostrar aos evangélicos, uma das principais faixas de seu eleitorado, que é simpático ao perdão às dívidas, mas evitar novo atrito com Paulo Guedes e também alguma eventual ação por ferir a lei de responsabilidade fiscal.

Caiu mal. Logicamente que a manobra não agradou os evangélicos. Parlamentares da bancada da Bíblia criticaram a falta de coragem de Bolsonaro. Desde a semana passada o Planalto já tentava aplacar a ira da frente parlamentar evangélica, que não engoliu bem a justificativa do risco de impeachment.

Como assim? Tanto é que é paradoxal que Bolsonaro tenha anunciado que vai enviar uma Proposta de Emenda à Constituição para regulamentar a isenção fiscal das igrejas. Mas se é contra a lei e ele corria até risco de impeachment, como vai mandar uma PEC?

Está queimando, sim. Nesta segunda-feira, depois de mais de uma semana de agravamento dos incêndios no Pantanal, o governo federal finalmente admitiu que há uma emergência ambiental no Mato Grosso do Sul, Estado que concentra a maior parte do Pantanal. O discurso começou a mudar no domingo, enquanto o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, estava fazendo turismo e debochando do próprio cinismo, pilotando um carro de boi que era uma referência à sua ideia de aproveitar a pandemia para "passar a boiada". No domingo, coube ao ministro Rogério Marinho "apagar o incêndio" político e entrar em contato com os governadores para anunciar que o governo federal os ajudaria. O governador do MS decretou emergência por conta dos incêndios.

Baixa no STF. Nem bem assumiu, Luiz Fux, o novo presidente do STF, caiu de cama atingido pela covid-19. Como várias autoridades compareceram à sua posse presencial na semana passada, há risco de que outras tenham sido contaminadas, apesar de ele achar que contraiu o vírus num almoço familiar no fim de semana.