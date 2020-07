Bolsonaro volta a desinformar em live, passeia sem máscara e cumprimenta gari Por Vera Magalhães Presidente repete impropriedades sobre meio ambiente e pandemia e mente a respeito da discussão do Fundeb . Por aí. Jair Bolsonaro não aguenta. Mesmo testando positivo para covid-19, o presidente passeou de moto e sem máscara pela área externa do Palácio da Alvorada, cumprimentou garis e mostrou caixa de hidroxicloroquina para as emas do Alvorada. Pode parecer uma piada, mas não: esse foi o dia do presidente em seu isolamento. Acrescido da live semanal, em que voltou a desinformar no atacado, sobre vários assuntos. Histórias da Carochinha. Bolsonaro repetiu todas as narrativas sem dados sobre a Amazônia: que se for somar todas as áreas desmatadas já daria várias florestas, que a Europa é que tem de ser cobrada para reflorestar, que a área muito grande impede a fiscalização, que são os índios que põem fogo na floresta, que floresta não pega fogo, e que a regularização fundiária seria boa até para poder responsabilizar quem desmata e queima a floresta (ué, mas e a coisa de que floresta não pega fogo?). Fez as mesmas referências ao combate à pandemia e acrescentou um tópico na narrativa, a votação do Fundeb. Como é? Bolsonaro disse que a proposta era elevar a contribuição do governo federal de 10% para 40% para o Fundeb, o que não é verdade. A proposta final da deputada Professora Dorinha (DEM-TO) elevava de 10% para 20% a contribuição federal, e ainda assim esse aumento seria escalonado ao longo de cinco anos, até atingir o valor máximo. Deu a entender que foi a luta do governo que evitou que fosse aprovado esse valor de 40%, para o qual seriam necessárias "muitas CPMFs". Na verdade a proposta do governo, que chegou na última hora, mantinha o percentual de 20% de complementação do governo, mas destinava 5 pontos percentuais para o Renda Brasil. E a cloroquina? No mesmo dia em que o presidente voltou a levar sua caixa de hidroxicloroquina para passear com as emas e a deixou estrategicamente ao lado na live, saiu o maior estudo brasileiro já feito com o medicamento atestou que ele, mesmo associado a azitromicina, não tem eficácia para tratar casos leves ou moderados de covid-19. É justamente isso que preceitua o protocolo adotado por imposição de Bolsonaro para o SUS, assinado pelo general Eduardo Pazuello, o ministro interino definitivo da Saúde. Nem aí. No mesmo dia desse estudo e em que saiu o dado de que a média móvel diária de novos casos de covid-19 está em 1.055, veio à tona uma série inquietante de informações sobre o Ministério da Saúde, que ignorou alertas sobre falta de medicamentos para UTIs (mas preferiu comprar cloroquina), e que ignorou alerta de que, sem isolamento, a pandemia pode se estender por dois anos. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Aliados veem precipitação de Mandetta Aliados do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta estranham a "precipitação" com que ele se lançou pré-candidato a presidente em 2022. Leia mais Da Vera: Bolsonaro e o valor utilitário dos aliados A deputada Bia Kicis foi a mais última dos aliados fiéis a Jair Bolsonaro a sentir na pele algo que não é inédito: o presidente não vê aliados como aqueles de quem você recebe e devolve lealdade, mas sim como pessoas em quem circunstancialmente, e de maneira muito volátil, vê um caráter utilitário ao seu projeto de poder. Leia mais Após meses de críticas, Maia consolida de vez 'armistício' com Guedes Não há como negar que o clima entre Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o ministro Paulo Guedes parece estar melhor. Ao menos é o que tenta passar o presidente da Câmara. Mesmo com o "recado" passado pelo democrata na derrota governista na votação do Fundeb, Maia parece disposto a mostrar que o armistício entre Câmara e Ministério da Economia veio para ficar. Especialmente em prol de uma boa tramitação da reforma tributária. Leia mais