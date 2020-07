Brasil atinge 2 milhões de infectados, e Bolsonaro defende Pazuello, cloroquina e abertura Por Vera Magalhães Em live, presidente, que está entre os que contraíram o novo coronavírus, segue com as máximas que defende desde o início da pandemia e louva militarização . 2 milhões. No dia em que o Brasil ultrapassou a marca oficial de mais de 2 milhões de infectados confirmados pelo novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro ignorou os números de casos e de mortes em sua live semanal e martelou todas as suas velhas máximas desde o início da pandemia: defesa de cloroquina e hidroxicloroquina, mesmo admitindo que não há eficácia comprovada, pregação pela reabertura da economia, mesmo admitindo que muitos vão morrer, e defesa da atuação do general Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde, a despeito das críticas. Falácias. Bolsonaro abusou da desinformação na live. Usou o termo "lockdown" para se referir às regras de distanciamento social definidas por Estados e municípios, quando na verdade só o Maranhão teve por um curto período algo próximo do lockdown. Repetiu que decisão unânime do STF foi que cabe só a Estados e municípios definirem regras para a pandemia, quando não foi isso que a corte decidiu, e sim que uma medida provisória não poderia cancelar decisões de Estados e municípios e que eles tinham autonomia para decretar o funcionamento de atividades comerciais e outras. Afirmou que, assim como não há comprovação do uso da hidroxicloroquina, também não há da ineficácia, quando na verdade novos estudos mostram que são ineficazes. "A vida continua". Acrescentando mais uma frase à sua galeria de declarações de pouco caso, Bolsonaro disse que "a vida continua", embora isso não seja verdade para mais de 78 mil pessoas num intervalo de 4 meses. Pessoas que não estavam doentes antes, e que não morreriam se não houvesse uma pandemia que está em seu auge há semanas, sem dar sinais de que vá retroceder no país. Militares sim. Bolsonaro louvou a presença de militares em seu governo, e explicitou o caráter político dessa ocupação. "Quem foi que disse que militares não podem entrar na política?", questionou. Fez deferências pessoais aos oficiais militares e o fato de outros ministros também terem cursado colégios militares. Deu a entender que a tendência vai continuar. Mesclou elogios ao general Eduardo Pazuello, interino na pasta há dois meses, e lançou petardos na direção de Luiz Mandetta, que foi demitido por ele quando o País tinha menos de 2 mil mortos, em abril. "Neurose". Para Bolsonaro, a pandemia provocou "neurose" nas pessoas, que, no seu entendimento, deveriam se "preparar", já que mais de 70% da população terá contato com o vírus cedo ou tarde. Voltou a pregar a reabertura da economia e afirmou que gostaria que o STF revisse a decisão que delegou as regras de distanciamento aos Estados e municípios. Confusão externa. Bolsonaro defendeu a reeleição de Trump, afirmou que o Brasil voltou a ter importância geopolítica no exterior graças a sua relação com o republicano, quando, na verdade, os brasileiros enfrentam inclusive restrições para entrar nos Estados Unidos, e afirmou que a eleição de Alberto Fernandes na Argentina foi um desastre, alheio ao fato de que, ao menos na pandemia, o país vizinho tem números melhores que o Brasil. Desmatamento. Bolsonaro também discorreu sobre desmatamento. Acusou a Europa de ter desmatado seu território e agora promover terrorismo com a questão ambiental brasileira, destilou fake news sobre interesses de estrangeiros em "comprar terras" no Brasil e voltou a criticar a demarcação de terras indígenas. 