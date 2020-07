País tem 65 mil infectados em 24 horas, mortes passam de 82 mil e não há sinal de articulação nacional para conter avanço do vírus

Cada um por si. Era previsível: a reabertura descoordenada da economia e das atividades nos diferentes Estados do Brasil certamente levaria a um aumento de casos e óbitos por covid-19. Escrevemos isso aqui, no BRP, incontáveis vezes. Cientistas alertaram para o risco de se começar a promover a abertura da economia sem ter começado a conter a curva de contágio. Deu no que deu. Nesta quarta-feira, o Brasil registrou o recorde de novos casos em 24 horas: foram mais de 65 mil. Os óbitos em razão do novo coronavírus já passam de 82 mil, o que nos leva a uma corrida macabra e célere rumo às 100 mil mortes.

Segue o fluxo. Se alguns Estados praticam o abre-fecha de acordo com o agravamento da pandemia, a impressão geral é a de que o Brasil resolveu fazer algo próximo de conviver com um vírus de alta propagação e letalidade em alguns grupos. Na roleta da covid, Estados mantêm a previsão de retomada de aulas presenciais no segundo semestre, fator considerado de alto potencial de proliferação do Sars-Cov-2.

Água fria. Os números alarmantes da pandemia coincidiram com um banho de água fria dado por médicos, pela OMS e por autoridades sanitárias na euforia que vinha desde o início da semana com as notícias dos primeiros testes com as diferentes vacinas em desenvolvimento para a covid-19. Além das notícias de tensão geopolítica entre Estados Unidos e China e Rússia por suposta espionagem nos dados, que levou os EUA a fecharem um consulado da China em Houston, Texas, sob a alegação de que há suspeita de roubo de pesquisas, a comunidade científica tratou de reforçar que a aplicação em massa de vacinas, fora da fase de testes, só será possível em 2021.

Mão fechada. Outra má notícia veio de Brasília, mais uma na já caótica gestão da pandemia pelo governo Bolsonaro. A média de execução dos recursos orçamentários para conter os efeitos da covid-19 é de 30%: dos R$ 39 bilhões previstos, só R$ 11,4 bilhões foram de fato liberados. Isso coincide com os alertas feitos pelo TCU, responsável pelo estudo, e por autoridades como o ministro do STF Gilmar Mendes, que chegou a ser interpelado pelas Forças Armadas por antever o risco de que os militares sejam co-responsabilizados por genocídio caso o governo federal siga com essa política errática e omissa no enfrentamento da pandemia.

Day after. A quarta-feira também foi de comemoração pela aprovação do novo Fundeb entre parlamentares e especialistas em educação. A derrota do governo foi selada na noite de terça com duas votações maciças da Câmara a favor do texto da deputada Professora Dorinha (DEM-TO). O rolo compressor comandado por Rodrigo Maia atropelou a tentativa do governo de retirar metade dos recursos adicionais previstos para a educação básica e, depois, de adiar a discussão.

Água fria. A derrota na Câmara coincide com a má recepção do esboço de reforma tributária enviado pela equipe de Paulo Guedes depois de um ano e meio de ensaio. Só a unificação do PIS e da Cofins foi enfrentado nessa etapa, quando os textos que já estão em tramitação no Congresso dispõem sobre mudanças bem mais profundas.

À frente. Outro sinal claro da derrota da política do governo veio com o anúncio de que os maiores bancos do País resolveram tomar as rédeas da política de preservação da Amazônia. Diante da retirada de entidades e fundos internacionais, dado o desastre da política de Bolsonaro e Ricardo Salles, Bradesco, Itaú e Santander lançaram um fundo para desenvolvimento sustentável na Amazônia e combate "inflexível" ao desmatamento. Eles tomaram a frente depois de assinarem um manifesto cobrando o governo, que vai a reboque da iniciativa privada num caso que mobiliza as atenções mundiais.