Brasil criou 644 mil empregos em 2019, mas não atinge previsão de Bolsonaro Por Marcelo de Moraes Com crescimento do número de empregos em novembro, cálculo do presidente era de que País fecharia o ano com 1 milhão de novos postos de trabalho Foi bom. Apesar de a previsão otimista de Bolsonaro não ter sido atingida, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta, foram bem positivos. Desde 2013, o País não tinha um desempenho tão favorável. Nem poderia ter sido diferente, já que os anos seguintes foram marcados pela deterioração da economia durante o governo de Dilma Rousseff e por um processo de recuperação iniciado com a entrada de Michel Temer. Não há vagas. Para se ter uma ideia de como o desemprego tinha explodido no Brasil, apenas em 2015, o País perdeu mais de 1,5 milhão de vagas. No ano seguinte, com a economia em recessão e o impeachment de Dilma, desapareceram mais 1,3 milhão de vagas. Não é possível ignorar o peso social de se perder 2,8 milhões de empregos em apenas dois anos. Tendência. O número de postos com carteira assinada de 2019 confirma uma tendência de recuperação já apontada pelo último ano do governo Temer. Com Henrique Meirelles e, depois, Eduardo Guardia no comando da economia brasileira, foram gerados 529 mil empregos em 2018. Agora, com Paulo Guedes, essa marca foi superada em 115 mil empregos. Mês ruim. O entusiasmo antecipado de Bolsonaro pela marca de 1 milhão de novos empregos desconsiderou que dezembro é um mês em que os empregos historicamente diminuem. As vagas temporárias no comércio se fecham e isso pesa no balanço final. Mas, apesar da redução de postos, dezembro de 2019 foi o menos negativo desde 2005. Ao todo, o Brasil perdeu 307 mil vagas este mês. Se isso não tivesse ocorrido, Bolsonaro teria passado bem perto de sua previsão otimista. Quem pesou. O setor de serviços foi o que mais colaborou para o indicador ser positivo em 2019, com 382 mil novas vagas. Depois, vêm comércio (145 mil) e construção civil (71 mil). Para 2020, a recuperação mais forte de outros setores, como a indústria, e o incremento do agronegócio podem tornar esse quadro mais positivo. Num ano de eleições municipais, não há dúvida de que o aceleramento da economia pode ajudar a alavancar as candidaturas de políticos próximos do governo. Mas se a geração de empregos for tímida ou estagnar, o prejuízo eleitoral será garantido para seus aliados. Por Vera Magalhães Para aliados de Toffoli, Fux quer 'antecipar sucessão'. O ministro Luiz Fux não deu sequer um telefonema para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para alertá-lo de que pretendia cassar sua decisão quanto à implantação do juiz de garantias.