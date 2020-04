Recorde de mortes num só dia coincide com posse do novo ministro da Saúde, com novo discurso de Bolsonaro pela reabertura da economia

.

Ministro vigiado. Nelson Teichi tomou posse com mais um discurso contido, se equilibrando entre manter o rigor científico e não desagradar o presidente. O ex, Luiz Mandetta, de novo ensaiou voo solo no discurso de despedida, a ponto de o passo seguinte na troca da guarda, a transmissão do cargo no ministério, ter ocorrido sem presença da imprensa. A falta de traquejo de Teich com a máquina pública levou Jair Bolsonaro a designar um mentor para o novo ministro. O contra-almirante Flávio Rocha, titular da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, foi deslocado para gerenciar a transição na pasta. O temor é de que fique evidente a perda de continuidade no manejo da crise do coronavírus, uma vez que os cabeças da estratégia deixam a pasta juntamente com Mandetta.

Recorde de casos. A posse de Teich coincidiu com o recorde de óbitos registrados oficialmente em 24 horas: 217. Com isso, o País ultrapassou mais um marco, o das 2.000 mil mortes em razão da covid-19, mais especificamente 2.141. São mais de 33 mil os casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus no País.

Fique em casa. A constatação de que ainda não se atingiu o pico da pandemia em terras brasileiras, e as evidências de que serão os hospitais públicos e as regiões menos abastadas os primeiros a colapsar levaram governadores e prefeitos a pedirem uma reunião com o novo ministro para afinar a estratégia de combate ao coronavírus. Em São Paulo, o governador João Doria estendeu a quarentena, nos mesmos moldes, até 10 de maio.

Só ele que não. Mas Bolsonaro segue sendo Bolsonaro. Na noite da quinta-feira, disse que está na hora de crianças e jovens retomarem as aulas, pois seria preciso "enfrentar o vírus", ao invés de ficar em casa numa atitude covarde. Na posse de Teich e diante de um silencioso Sérgio Moro, disse que está na hora de reabrir fronteiras, quando nada mostra que o Brasil esteja em condições de relaxar medidas restritivas. Afinal, continuamos testando muito menos que qualquer País, o que faz com que nossos números sejam claramente subnotificados.

Mal-estar. A troca da guarda na Saúde, que foi muito mal recebida na sociedade e no meio político, também coincidiu com o acirramento dos ânimos entre Bolsonaro e o Congresso, notadamente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Atacado pelo presidente, o deputado revidou em entrevista em que acusou o ministro da Economia, Paulo Guedes, de falsear dados fiscais para confundir o debate sobre as medidas de socorro aos Estados na crise.

MP no telhado. O mal-estar também chegou ao Senado, que dividiu as críticas entre ambos, Bolsonaro e Maia. O presidente pelos ataques sistemáticos ao parlamento, enquanto este vota as medidas para aplacar os efeitos econômicos e sociais da pandemia. E ao presidente da Câmara pelo fato de reiteradamente deixar as medidas provisórias para serem votadas pelos senadores aos 45 minutos do segundo tempo. Por isso, eles boicotaram a votação da MP 905, que, se não for salva por um acordo no derradeiro dia, segunda-feira, vai caducar. Havia até o risco de o boicote atrapalhar a votação em segundo turno da PEC do Orçamento de Guerra, mas os senadores resolveram votá-la.

STF e o emprego. Encerrando a semana em que retomou os trabalhos, estreando depois do Legislativo o sistema virtual de deliberações, o STF chancelou a MP que garante a possibilidade de redução de salário e jornada, sem aval dos sindicatos, de forma provisória e emergencial por três meses em razão da pandemia de covid-19. Foi uma rara vitória do governo na Corte, que tem aplicado a Bolsonaro várias medidas "corretivas" para que não exorbite seu poder.

Desconfiança. Os freios dados tanto pelo STF quanto pelo Congresso ao presidente evidenciam a desconfiança, nos dois Poderes, de que ele pode tentar suprimir liberdades usando a pandemia como desculpa. Mas a desconfiança é mútua: reportagem da coluna Painel, da Folha, mostrou que Bolsonaro disse a parlamentares ter informações de inteligência sobre certo complô do STF, de Maia e de João Doria para apeá-lo do poder. A tese conspiratória calhou de vir a público no dia em que se consumaram 4 anos do impeachment de Dilma Rousseff. Senadores e deputados reagiram indignados à possibilidade de a inteligência estar sendo usada para efeito de espionagem de outros Poderes e de governadores, e coube ao Planalto negar as informações. Mas não existe mais nenhuma confiança institucional entre Executivo e Legislativo, o que tende a dificultar ainda mais o manejo da maior crise econômica, política, humanitária e social que o País atravessou neste século.