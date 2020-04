Brasil já tem mais de 5 mil mortos pelo coronavírus e ultrapassa China em óbitos Por Marcelo de Moraes Número de mortes registradas nas últimas 24 horas foi de 474, novo recorde. Não para. O coronavírus segue avançando no País e estabelecendo marcas assustadoras. Com as 474 mortes registradas nas últimas 24 horas, o Brasil já tem 5.017 mortos. É mais do que a China, onde a pandemia foi verificada inicialmente, que teve, até agora, 4.643 óbitos. É verdade que os números apontados pelos chineses são questionáveis e devem ser mais elevados. Mas as subnotificações do Brasil também são uma realidade. O fato é que a doença continua se expandindo. Houve mais 5.385 casos, fazendo com que o total de ocorrências chegue a 71.886. É muita gente. Isolamento necessário. Com a doença ainda apresentando números tão elevados, a maioria dos Estados poderá rever os planos de relaxamento da quarentena. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já anunciou hoje que desistiu de recomeçar as aulas escolares no Estado no dia 4. Piorou. Em São Paulo, os planos de saída da quarentena também poderão ser redimensionados. O Estado teve o seu maior número de óbitos registrados em 24 horas, com 224, um aumento de 12% em relação à ontem. Em São Paulo, o coronavírus já matou 2.049 pessoas. Drama. Maior Estado do País, é natural que São Paulo tenha mais incidência de casos. Mas é importante notar o drama que está ocorrendo também em outros locais. Especialmente porque a disponibilidade de médicos, leitos de UTIs, respiradores e outros equipamentos é menor nesses lugares. Em Pernambuco, já há mais de 500 mortes (508). No Ceará, mais 403 e no Amazonas são 351 óbitos. Em Manaus, a situação é considerada gravíssima. Mesmo com maiores condições de atendimento, o Rio também vem sofrendo muito com a doença, tendo 738 mortes e 8.504 casos. Prioridades. Enquanto a doença segue se espalhando, o governo e seus adversários ainda preferem focar suas discussões na crise política que se formou desde a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. O governo anunciou o advogado geral da União, André Luiz Mendonça, como seu substituto na Justiça. A opção por Mendonça em vez de Jorge Oliveira, preferido de Jair Bolsonaro para o cargo, mostra que o presidente temia que sua nomeação pudesse ser barrada pelo Supremo Tribunal Federal. Oliveira é padrinho de casamento de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e sua escolha poderia ser contestada juridicamente pela oposição. E daí? Se foi cauteloso na escolha do ministro da Justiça, Bolsonaro não recuou na nomeação de Alexandre Ramagem para a direção geral da Polícia Federal. O novo diretor é próximo dos filhos do presidente e teve sua indicação como uma das causas do pedido de demissão de Sérgio Moro, que acusou Bolsonaro de querer interferir politicamente na Polícia Federal. Com a nomeação confirmada, a oposição também não perdeu tempo e já apresentou pedido para que o Supremo vete a indicação. Dor de cabeça. Na verdade, os bolsonaristas estão mais preocupados com a decisão tomada ontem pelo ministro Celso de Mello, aceitando abrir inquérito no Supremo para investigar as acusações feitas por Moro contra Bolsonaro de tentativa de interferência na Polícia Federal. Decano do Supremo, Celso de Mello vai se aposentar em novembro, quando completa 75 anos. Mas ele é conhecido pela sua independência e tem tomado decisões que costumam contrariar os interesses bolsonaristas. A dúvida é: o inquérito será concluído antes de sua aposentadoria? Se a resposta for negativa, a relatoria do processo poderá ser assumida pelo seu substituto, que será indicado por Bolsonaro. Por Vera Magalhães Mudança de planos na Justiça mostra temor ao STF. 