Brasil já tem mais de cem mortos por coronavírus num dia Por Marcelo de Moraes Com os 114 óbitos de hoje, País já registra 667 mortes e 13.717 casos da doença. Barreira quebrada - Um dia depois de superar - pelo menos por enquanto - a crise política que quase derrubou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o Brasil voltou a encarar a dura realidade do combate ao coronavírus. Pela primeira vez, o País registrou marca superior a 100 mortes no período de 24 horas. Foram 114 mortes contabilizadas nesta terça, somando um total de 667. Ao todo, o Brasil também já tem 13.717 casos, o que mostra que o vírus ainda está no seu período de expansão. Dias difíceis - De volta à rotina de relatar o dia a dia do combate ao coronavírus, Mandetta lembrou que já tinha dito que ainda haveriam muitos dias difíceis para os brasileiros por causa da expansão da doença. Talvez essas dificuldades tenham feito a Pasta anunciar que tinha liberado o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes em estado crítico e moderado do coronavírus. Mas o ministro que essa administração dos remédios aos doentes dependerá de decisão do médico que os estiver tratando. Mas voltou a fazer ressalvas ao uso do remédio, lembrando ainda faltar embasamento científico sobre o assunto. Serenidade - Com sua permanência no cargo, Mandetta também mudou hoje de tom na entrevista coletiva. No dia anterior, o ministro fez um pronunciamento repleto de indiretas e provocações ao presidente Jair Bolsonaro, como se estivesse devolvendo os ataques que sofrera nos dias anteriores. Essa postura de Mandetta incomodou a ala do governo que agiu para garantir sua permanência no cargo e que conseguiu impedir que Bolsonaro o demitisse. Um desses ministros chegou a reclamar que Mandetta colocou mais lenha na fogueira, em vez colaborar para o fim do climão. Alertado que esse comportamento podia fazer com que a brigalhada recomeçasse, o ministro baixou a bola e adotou um estilo bem mais low profile. Bolsonaro também ajudou a distensionar o clima evitando declarações e participações em eventos públicos. Mas, como já virou rotina do governo, a calmaria pode preceder um temporal no dia seguinte. Ajuda vai sair do papel? - O governo lançou hoje o aplicativo para que os futuros beneficiados pela Renda Básica Emergencial possam se inscrever para receber R$ 600 mensais como forma de compensação pelas atividades interrompidas pela crise do coronavírus. O benefício foi elaborada para ajudar, especialmente, os trabalhadores informais. Mas o Congresso já negocia para ampliar esse benefício até para trabalhadores de agricultura familiar que estejam desamparados pelo impacto da doença na economia. Obstáculo - E claro que logo na implantação já foi constatado um primeiro obstáculo grave. Beneficiários que tiverem pendências com bancos receberam alertas de que o dinheiro poderia ser retido para pagar ou reduzir esses débitos. O governo, porém, garantiu que esse débito dos bancos não será permitido. A norma que garante isso ainda precisa ser formatada, mas o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, prometeu que o dinheiro chegará integralmente ao beneficiário. Por Vera Magalhães Da Vera: Remédio não é para 'torcida' " A grita pró-cloroquina e seus associados foi tal que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deu uma declaração dúbia nesta terça. Para alguns, ampliou o protocolo de uso dos medicamentos, permitindo que sejam ministrados em qualquer fase de contaminação pelo Sars-Cov-2, desde que em ambiente hospitalar. Não foi o suficiente para os profetas da cloroquina, que querem o "libera geral".