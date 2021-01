Brasil tenta acordo com a Índia para garantir doses da vacina de Oxford Por Marcelo de Moraes Imunizante da Oxford/AstraZeneca é produzido na Índia e governo local vetou sua exportação até vacinar toda a sua população . Mais problemas. A corrida pela vacinação contra o coronavírus virou uma verdadeira prova de obstáculos. Além da confusão e demora na elaboração de um plano nacional de vacinação, o governo Bolsonaro enfrenta, agora, um efeito colateral por apostar apenas na vacina de Oxford/AstraZeneca. Como o imunizante é produzido na Índia, o governo local não quer liberar sua exportação antes de imunizar toda a sua população. Ou seja, quem aguarda por essa vacina, como é o caso do Brasil, terá, em tese, de esperar na fila. Fila grande. E, para quem não sabe, a Índia tem cerca de 1,3 bilhão de habitantes... Correria. Com a pressão pela vacina, a Fiocruz acelerou o pedido de importação de 2 milhões de doses da Oxford. O pedido foi entregue para a análise da Anvisa e já se previa que a vacinação poderia ter início no fim de janeiro. Mas o cheiro de queimado começou a ser sentido no domingo. Numa declaração para a Associated Press, o CEO do Serum Institute, Adar Poonawalla, avisou que o governo indiano não vai liberar a exportação do imunizante enquanto não vacinar toda a população do país. O Serum Institute é um dos centros de produção do imunizante da Oxford/AstraZeneca. Hora de fazer política. Alertado pela Fiocruz, o governo acionou o Itamaraty para buscar uma solução diplomática para o caso e tentar dobrar o governo indiano. Na prática, se o veto à importação for mantido, existe o risco da vacina estar liberada para o Brasil em março. Para a saúde da população, uma tragédia. E, para o governo, um desastre político. Caminho das Índias. Politicamente, é boa a relação do governo da Índia com o do Brasil. Mas diante do drama causado pelo coronavírus, o governo vai precisar de muita habilidade diplomática para se sair bem nessa operação e convencer os indianos a mudarem de posição. E o atual comando da diplomacia brasileira já ganhou fama internacional pela sua atuação impregnada de viés ideológico. Feliz ano novo. Na desorganização que virou a movimentação brasileira pela vacina, o governo tenta resolver outro problema. A equipe econômica deve reduzir a zero a alíquota de importação de seringas. Hoje, essa taxa é de 16% e sua redução pode baratear o custo de sua compra e facilitar a aquisição. Porque, além de não ter certeza sobre como ou quando poderá ter a vacina a sua disposição, o Brasil ainda depende da compra de seringas para realizar o processo. O ano pode ter mudado, mas os problemas estão longe de acabar dentro do governo. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER PT decide apoiar candidatura de Baleia Rossi Após uma série de reuniões com demais bancadas da esquerda, o PT decidiu nesta segunda, 4, apoiar a candidatura do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara dos Deputados. O partido apresentou uma carta com algumas contrapartidas, como o acesso irrestrito da população a uma vacina contra o novo coronavírus, ampliação do Bolsa Família e tributação sobre renda dos mais ricos. Leia Mais Do Marcelo: Apoio da oposição tem peso, mas Baleia precisa conter 'traidinha' Contrariar decisões partidárias deveria ser exceção na vida política. Afinal, se pressupõe uma afinidade de pensamento entre os que militam na mesma legenda e uma disposição para aceitar a deliberação da maioria da sigla em questões controversas. Mas, na política brasileira, não seguir essas orientações se tornou algo comum. E não deverá ser diferente na disputa pela Presidência da Câmara e do Senado, que acontece em fevereiro. Leia Mais Clínicas particulares deverão seguir plano de imunização, diz Saúde Diante da mobilização de clínicas particulares pela compra da vacina contra a covid-19 (Covaxin) fabricada pela farmacêutica indiana Bharat Biotech, o Ministério da Saúde afirmou nesta segunda, 4, por meio de nota, que a rede privada também deve seguir a ordem de vacinação de grupos prioritários prevista no plano nacional de imunização. Leia Mais