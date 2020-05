Brasil ultrapassa mil mortes por coronavírus num dia e Congresso admite adiar eleições Por Marcelo de Moraes Com doença se espalhando, ideia é fazer primeiro turno no dia 15 de novembro e segundo turno em 6 de dezembro . Sem controle. Longe de conseguir controlar a pandemia do coronavírus, o Brasil registrou nessa terça-feira mais de mil mortes diárias. A triste e emblemática marca de 1.179 mortes em 24 horas pela doença indica o preço que o País vem pagando pela condução errática do governo Bolsonaro nesse combate. No período de um mês, o presidente trocou dois ministros da Saúde e mantém um general interino no comando da Pasta, enquanto recebe sugestões de nomes para o cargo que alternam entre militares, médicos radicais e desconhecidos. Jair Bolsonaro, que sempre minimizou a doença e defende incessantemente o fim do isolamento social, segue apenas falando do uso de cloroquina no tratamento. Consequências. Com números tão elevados, é impossível pensar em normalização das atividades no País. São Paulo, por exemplo, já tem mais de 5 mil mortos pela doença e sua capital terá um feriadão aprovado às pressas, que começa nesta quarta, como alternativa de sucesso duvidoso para tentar reduzir a circulação de pessoas pela cidade. Outra consequência desse quadro é que se tornou impossível falar em manutenção das eleições municipais no calendário original. Estava na cara. Com a pandemia do coronavírus crescendo ainda mais no País, o Congresso já admite adiar as eleições. Com a votação marcada para outubro, parlamentares e os pré-candidatos a prefeitos e vereadores começam a constatar a inviabilidade de fazer suas campanhas enquanto o coronavírus ainda exige a manutenção da política de isolamento social. Hoje, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, decidiram criar uma comissão mista no Congresso para discutir uma nova data para o pleito. A ideia preliminar é fazer o primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo no dia 6 de dezembro. Sem prorrogação. Caminhando para um consenso político em torno do adiamento, Alcolumbre e Maia não abrem mão que a votação seja feita ainda este ano. Ambos são contrários a um adiamento que torne necessária a prorrogação do mandato dos atuais prefeitos e vereadores. "Teremos uma comissão mista, composta de deputados e senadores, para debater uma nova data para o pleito, sem a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. A proposta também será analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral", afirma Rodrigo Maia. Batendo o martelo. O adiamento depende do aval, claro, da Justiça Eleitotal. Luiz Roberto Barroso assume a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na próxima segunda. Diante do complicado quadro provocado pelo coronavírus, é possível que aproveite a ocasião para falar da possibilidade de mudança de datas das eleições. Por Vera Magalhães Ciência e dados ou tentativa e erro? A Prefeitura de São Paulo resolveu começar a tentar achatar a curva da covid-19 na base da tentativa e erro. Há três semanas, uma série de medidas arbitrárias, aleatórias e sem amparo em dados técnicos vem sendo anunciada, para logo em seguida ser revogadas, pelo prefeito Bruno Covas sem efeito prático para conter o aumento da transmissão do novo coronavírus e, no limite, podendo agravá-la. Leia mais. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Bolsonaro sobre Ministério da Saúde: 'Por enquanto, deixa o general Pazuello' Jair Bolsonaro avisou que está sem pressa para nomear um novo ministro da Saúde. Enquanto a pasta confirmava que o Brasil ultrapassou a barreira dos 1 mil mortos em 24 horas, o presidente dava uma entrevista e dizia que "por enquanto", ficará no cargo o general Eduardo Pazuello. Leia mais Impossível controlar o surto em presídios, alerta subprocurador Com 33 óbitos e 765 casos confirmados (dados de 19 de maio) de covid-19 registrados nos quase 1.500 presídios do País (1.407 para regime fechado), a superlotação do sistema prisional brasileiro, o terceiro maior do mundo, impossibilita o combate à pandemia entre a população carcerária. Leia mais Bolsonaro segura ajuda aos Estados Hoje faz duas semanas que a Câmara aprovou a ajuda de R$ 125 bilhões a Estados e municípios como parte dos esforços para combater a pandemia do novo coronavírus, e até agora Jair Bolsonaro não sanciona a lei que permite o repasse dos recursos. Leia mais