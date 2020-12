Brasil volta a superar mais de mil mortes diárias pelo coronavírus e STF decide que vacina será obrigatória Por Marcelo de Moraes Ministros ressaltam que ninguém será forçado a se vacinar. Mas quem não o fizer poderá sofrer sanções ou restrições. Não para de subir. Voltou a explodir o número de casos diários pelo coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde, foram mais 1.092 mortes, com 69.826 novos casos. Já são 184.827 mortes desde o início da pandemia e uma sensação de absoluta falta de controle sobre a incidência da doença no País. O governo segue na sua confusão para organizar o plano nacional de vacinação. Mas a população também não ajuda, ignorando cuidados básicos e medidas de distanciamento social. O resultado é o aumento vertiginoso das ocorrências. Martelo batido. Nesse clima, não foi surpresa a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Em julgamento, nesta quinta-feira, a Corte formou maioria de votos a favor da obrigatoriedade da vacina contra o Covid-19. Segundo a decisão, se houver inércia do governo federal nesse sentido, Estados e municípios poderão determinar a vacinação. Apesar disso, os ministros ressaltaram que ninguém será levado à força para se vacinar. Mas lembraram que os que decidirem desrespeitar essa determinação estarão sujeitos à sanções e restrições. Sem exageros. Mas os ministros lembraram que essas eventuais sanções não podem também extrapolar o limite do bom senso. As punições podem ser do tipo proibição de participação em concursos públicos, veto à matrículas, etc. Mas foi destacado que sanções exageradas também poderão ser contestadas judicialmente. Revés. Para a ala ideológica do bolsonarismo, a decisão do STF foi considerada uma derrota. Parte de seus integrantes é contra a obrigatoriedade da vacinação por razões bastante obscuras. E o próprio Jair Bolsonaro acaba endossando essa posição para manter o apoio desses eleitores. Ele tem repetido seguidamente que a vacina não será obrigatória. Fez questão de afirmar que não iria se vacinar. E agora? Vai desrespeitar a decisão do Supremo? Tudo indica que essa história está apenas no início e haverá muita confusão. Ainda mais com a disparada dos casos. Cadê a vacina? Só que não adianta obrigar as pessoas se ainda sequer existe a vacina. Muito menos se sabe a data de início da vacinação. O ministro general Eduardo Pazuello cada dia informa uma expectativa de data diferente. Hoje, negou que a imunização começará em 21 de janeiro, como chegou a dar entender ontem. Em audiência no Senado, disse que não houve compreensão correta. Lembrou também que não poderia sequer se comprometer com data enquanto alguns vacina não for registrada e aprovada pela Anvisa. E ainda fez uma nova previsão que a vacinação pode ser feita até fevereiro. A verdade é que há muita confusão e desorganização dentro do governo em torno do assunto. Até porque o presidente tem mantido um comportamento negacionista em relação à pandemia do coronavírus, apesar de a doença já ter afetado mais de 7 milhões de brasileiros e causado a morte de mais de 184 mil pessoas. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Do Marcelo: Na base da pressão, Fundeb recupera seus recursos Foi preciso a gritaria da opinião pública para que o Fundeb não perdesse parte de seus recursos para entidades privadas. Debaixo de críticas, deputados recuaram da posição que demonstraram na semana passada e, nesta quinta-feira, aprovaram o Fundeb sem a retirada de R$ 16 bilhões para a iniciativa privada. Leia Mais Deputados aprovam crédito para emendas extras; oposição fala em 'compra de votos' Em sessão do Congresso Nacional, deputados aprovaram um PLN para liberar crédito extra para pagar compromissos brasileiros com organismos internacionais. Só que os parlamentares fizeram uma alteração. Originalmente, o projeto destinava R$ 48 milhões, que foi ampliado para R$ 3,3 bilhões, abrindo espaço para pagamento de emendas parlamentares com destino aos ministérios da Agricultura, Desenvolvimento Regional e Turismo. Leia Mais 'Acho que temos que ir para o bloco de Maia', diz Gleisi A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, demonstrou nesta quinta, 17, interesse em apoiar um candidato ungido por Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a presidência da Câmara. Ontem, o partido anunciou que não estará no mesmo barco do candidato dos bolsonaristas, Arthur Lira (PP-AL). Leia Mais