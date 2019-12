Busca pela vaga de candidato de Centro amplia ações de Maia, Huck e Doria

Por Marcelo de Moraes

Rodrigo Maia, Luciano Huck e João Doria, os três principais nomes entre as opções do Centro para a próxima disputa presidencial, intensificaram suas movimentações políticas

Hermanos. Maia talvez tenha feito o gesto mais ambicioso dos três. Em missão oficial à Argentina, o presidente da Câmara se reuniu, primeiro, com Sérgio Massa, seu equivalente no parlamento argentino, e, depois, com o presidente eleito Alberto Fernández. Apesar da importância política e econômica da parceria entre os dois países, o governo de Jair Bolsonaro não tem economizado críticas e estocadas em relação aos vizinhos por conta da proximidade de Fernández e de sua vice, Cristina Kirchner, com Lula e a esquerda brasileira. De forma diferente, Maia fez gestos públicos hoje de apreço à relação entre os dois países e de reconhecimento da sua importância. "A Argentina é o parceiro mais importante do nosso País e, portanto, Brasil e Argentina são mais fortes quando estão juntos. A nossa visita hoje veio consolidar ainda mais esta parceria", disse.

Pela democracia. Além disso, no encontro com Massa, os dois políticos fizeram questão de falar do papel dos parlamentos na defesa da democracia. Desde as falas do deputado Eduardo Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes sobre o AI-5, Maia tem rechaçado fortemente referências à ditadura militar brasileira. "Nosso papel é reafirmar que o caminho para o desenvolvimento do nosso País passa pela nossa democracia", afirmou Maia. "Numa democracia, o mais importante é olhar o país vizinho e respeitar a decisão do povo. Temos que deixar de lado as questões ideológicas. Se a gente fortalecer nosso bloco comercial e a relação com a Argentina, teremos, no futuro, um bom resultado para nossa sociedade", disse Maia, que nasceu no Chile, quando seu pai, o ex-prefeito do Rio César Maia, estava exilado.

Contra o extremismo. Num comunicado oficial em conjunto com Sérgio Massa, Maia também deixou clara a disposição de combater manifestações de extremismo e de intolerância que coloquem em ameaça direitos humanos e democracia. Esse tem sido justamente um dos principais motes que seus aliados políticos do Congresso têm defendido nas peças publicitárias lançadas em defesa de uma candidatura presidencial de Centro, pregando contra o radicalismo. "Ao final, reafirmaram o compromisso das Câmaras de Deputados de Argentina e Brasil com a proteção e promoção dos direitos humanos, a plena vigência das instituições democráticas, o respeito às liberdades fundamentais, a prevalência do Direito e o combate a toda forma de extremismo e intolerância, inclusive nas novas mídias e redes sociais", diz o comunicado.

Bloco na rua. Se Maia operou no campo internacional, Luciano Huck parece ter preferido falar para o ativo público que defende a aprovação pelo Congresso de medidas que garantam a prisão depois de condenação em segunda instância. O apresentador ainda não decidiu oficialmente se entrará ou não na vida política, mas achou importante marcar, de uma vez, posição a favor dessa medida.

Registre-se. "Para constar: sou a favor da execução das decisões criminais após o 2º grau. Porque alinha o Brasil com o padrão mundial da justiça penal. Porque a impunidade e os incentivos errados fizeram disparar a corrupção e violência no País. E por entender que esta é uma vontade legítima da sociedade", escreveu Huck no seu Twitter.

Gesto. Também não passou despercebido o gesto de amizade demonstrado por Huck em relação ao ex-comandante do Exército general Eduardo Villas Bôas. O apresentador participou da inauguração do Instituto General Villas Bôas, que realizou seu evento de lançamento ontem e hoje, e tem como um de seus objetivos "se tornar uma plataforma de divulgação de conhecimento". No evento, Huck destacou que a força do general estava na fala e na inteligência".

Conciliação. O governador de São Paulo, João Doria, terá sua oportunidade de marcar posição política neste sábado, durante a realização do congresso nacional do PSDB, em Brasília. Conversei com Doria e ele me disse que o tom do encontro deve ser de "conciliação". Exatamente o que o partido precisa depois da turbulência eleitoral que os tucanos enfrentaram por causa do fracasso da candidatura presidencial de Geraldo Alckmin. O discurso conciliador é bom, mas a prática pode ser mais difícil do que parece, já que as divergências internas aparecem até numa simples disputa pela liderança da bancada na Câmara, como está ocorrendo. Se quiser se firmar como uma opção forte de Centro, Doria precisa, primeiro, garantir que o PSDB se pacifique e defina seu projeto eleitoral.

Depois decido. Naturalmente, faltando quase três anos para a disputa presidencial, Maia, Huck e Doria não admitem ainda que desejam concorrer ao Planalto, embora todos saibam dessa disposição. A cautela é óbvia. Quem botar o time em campo vai virar alvo automático dos adversários imediatamente. Além disso, quanto mais essa decisão puder ser protelada, melhor para todos. Afinal de contas, uma das regras básicas na política brasileira é que a situação está sempre mudando. Então, quanto mais definição tiver o cenário, mais fácil será para que as candidaturas possam decolar... ou ficarem pelo caminho.