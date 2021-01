Butantan e Fiocruz pedem autorização à Anvisa e vacinação pode começar dia 25 Por Marcelo de Moraes Pedido emergencial depende, agora, de aval da agência regulatória, o que pode levar, pelo menos, dez dias. Grande dia. Com mais de 200 mil mortes pelo coronavírus, o Brasil teve, finalmente, a boa notícia que esperava. Tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz apresentaram à Anvisa seus pedidos para vacinação em caráter emergencial contra a doença. A agência reguladora pode demorar cerca de dez dias para liberar a vacinação. Com isso, a previsão é que no dia 25 de janeiro possa começar a vacinação para grupos prioritários. Lá vai ter. Existe ainda a dúvida sobre quando o plano nacional de vacinação poderá começar, já que o governo segue desorganizado. Por enquanto, o governo de São Paulo garante que pretende iniciar a vacinação no Estado no dia 25, independentemente do que o governo federal venha a fazer. Existe ainda a possibilidade até de uma pequena antecipação do prazo previsto, se tudo correr bem. No caso de São Paulo, a vacina a ser aplicada será a Coronavac, uma parceria entre a chinesa Sinovac e o Butantan. O governo federal também está comprando um lote da Coronavac. E nos outros? O Ministério da Saúde aposta na parceria da Fiocruz para a produção da vacina da Oxford/AstraZeneca. A Fiocruz pediu autorização emergencial para aplicar 2 milhões de doses inicialmente. Existe a tentativa de começar essa vacinação também em janeiro. Até porque o presidente Jair Bolsonaro gostaria muito de ver seu governo vacinando os brasileiros pelo menos ao mesmo tempo que o governo de São Paulo. Afinal, a guerra das vacinas entre Bolsonaro e João Doria ainda está longe de acabar. Não colou. Sem ter seringas e agulhas compradas para fazer a vacinação, o Ministério da Saúde tentou uma manobra para requisitar dos fabricantes 30 milhões de seringas e agulhas, mesmo as que já estivessem vendidas para Estados e Municípios. Ao perceber a manobra, o governo de São Paulo recorreu ao Supremo Tribunal Federal para garantir o material já adquirido. O ministro Ricardo Lewandowski proibiu o governo de requisitar o material alheio e ainda passou um sabão nos autores da manobra, dizendo que "a incúria do Governo Federal não pode penalizar a diligência da Administração do Estado de São Paulo, a qual vem se preparando, de longa data, com o devido zelo para enfrentar a atual crise sanitária". Desculpa aí. Diante da decisão e da bronca de Lewandowski, o Ministério resolveu recuar e dizer que não pretendia requisitar material que já tinha vendido pela indústria a Estados e municípios. Prejuízo. A verdade é que, politicamente, Bolsonaro segue se desgastando por causa do coronavírus. Não apenas pelo seu comportamento negacionista diante da pandemia. Mas também pela desorganização e pelos erros cometidos pelo Ministério da Saúde na montagem de um plano nacional de vacinação. Com mais de 200 mil mortos pela doença no Brasil, o desgaste do governo é inevitável. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Apoio de Bolsonaro a Pacheco faz MDB antecipar escolha de candidato ao Senado Os senadores do MDB já foram informados que Jair Bolsonaro vai apoiar Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para a Presidência da Casa. Os emedebistas ainda esperavam contar com o apoio do presidente, já que o partido tem dois líderes do governo como pré-candidatos na disputa: Fernando Bezerra (PE), líder do Senado, e Eduardo Gomes (TO), líder do Congresso - Eduardo Braga (AM) e Simone Tebet (MS). Mas Bolsonaro preferiu apoiar Pacheco, indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Leia Mais Racha no PSL pode deixar PT com a vice de Baleia? Durante anos o MDB esteve na vice do PT na Presidência da República. A situação agora pode inverter-se na Câmara. A sigla, com seus 52 deputados compondo o bloco de Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pela sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ), deverá ter prioridade na distribuição das vagas na mesa diretora. Isso porque o PSL, que é o maior partido do bloco com 53 parlamentares, não irá conseguir entregar mais do que 21 votos. Leia Mais A favor de lockdown, Nicolelis alerta que Brasil pode colapsar como Manaus O cientista Miguel Nicolelis tem defendido ao longo da semana que o Brasil adote imediatamente o lockdown nacional caso queira frear a disseminação do novo coronavírus no País. Segundo o neurocientista e professor catedrático da Duke University Medical School, o estrago que o SARS-CoV-2 tem provocado em Manaus é um alerta para o resto do Brasil: "Eu sou você amanhã", diz. Ontem, o Brasil registrou 200 mil mortos pela covid-19. Leia Mais