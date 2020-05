VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER

Plano da Câmara é retomar reformas no segundo semestre

Com a aprovação das propostas mais urgentes para auxiliar no combate aos efeitos do coronavírus sobre a economia, a Câmara já planeja voltar a discutir as reformas no segundo semestre. Obviamente, essa pretensão passa pela diminuição do número de mortes e de ocorrências da doença no País. Mas, num cenário otimista, essa discussão poderia começar a ser feita a partir de julho, se o quadro começar a melhorar. Leia mais

Mandetta: 'Oremos'

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta reagiu pelas redes sociais em relação à saída de Nelson Teich da Pasta. Sua afirmação deixou clara toda a sua preocupação com o que vai acontecer com a área e com o combate ao coronavírus. Leia mais

Sem consenso, Congresso e TSE deixam adiamento da eleição para junho

A incerteza sobre a viabilidade da eleição municipal ocorrer em sua data original neste ano já esquenta os ânimos de políticos no período em que estariam se movimentando na pré-campanha e planejando as campanhas a prefeituras e legislativos municipais. Alguns parlamentares cobram desde o início da pandemia no Brasil pela pauta e discussão de propostas para adiar o pleito o mais cedo possível, mas lideranças de bancadas decidiram deixar o assunto em suspensão e tentam levar para junho uma data limite para a decisão do Congresso. Leia mais