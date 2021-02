Câmara aprova projeto que dá autonomia ao Banco Central Por Marcelo de Moraes Votação de um dos principais itens da agenda econômica fortalece posição política do presidente da Câmara, Arthur Lira. Goleada. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deu prova de sua força política conseguindo uma votação muito expressiva na aprovação do projeto que estabelece a autonomia do Banco Central. A proposta sempre enfrentou muita resistência dentro do Congresso nos últimos anos, especialmente dos partidos de esquerda. Mas, na votação desta quarta, a oposição não conseguiu conter o rolo compressor montado por Lira e pelo governo. Foram 339 votos contra apenas 114 a favor do texto base. Sinalização. Além de conseguir aprovar um dos principais itens da agenda econômica do governo, o novo comando da Casa sinalizou que dispõe de uma maioria de votos muito segura. Com 339 votos seria possível aprovar, por exemplo, uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC). Ou seja, há um terreno bem semeado para conseguir votar as reformas tributária e administrativa. Mas é claro que essas discussões deverão enfrentar bem mais obstáculos já que há grande divergência de visões sobre o seu conteúdo. Sem politicagem. Lira sabe que o resultado foi mais amplo do que se esperava. E procurou faturar a vitória. "Muito se especulou que a eleição das novas mesas do Congresso significariam o triunfo da "politicagem", em sua pior acepção. A realidade está mostrando o contrário", disse Lira nas suas redes sociais. "A aprovação da independência do Banco Central representa justamente a blindagem da instituição de quaisquer ingerências políticas, uma conquista histórica do país, longamente acalentada e finalmente alcançada agora", afirmou. Parceria. O presidente da Câmara também quis mostrar que a parceria com o Executivo foi importante para que a agenda avançasse no Congresso. "É fruto de uma postura republicana de desprendimento do Executivo e de engajamento do Legislativo, emitindo um sinal claro para o mundo de que o Brasil está avançando em sua governança e previsibilidade. O trabalho conjunto em torno de pautas centradas nos mais elevados interesses nacionais é a melhor resposta que as instituições podem dar para que o país supere suas dificuldades e recupere sua prosperidade para o nosso povo", acrescentou o deputado. Autonomia. Pelo projeto, quem comandar o Banco Central passará a se dissociar, no futuro, do governo da ocasião, já que seu mandato não acontecerá mais simultaneamente ao do presidente da República eleito. A autonomia poderá proporcionar uma inédita situação de um presidente de oposição se eleger tendo de lidar com um comandante do BC que chegou ao cargo indicado pelo governante anterior. Queixa. Para os partidos de oposição, a decisão foi considerada desastrosa, já que justamente desvincula a política do BC do governo. "Nos EUA, o Banco Central de lá é independente mas, cuida da inflação e estabilidade do sistema financeiro, com olhos para a atividade econômica e emprego. Aqui, a proposta é focada na inflação, o que, com o nosso histórico, vai resultar na alta de juros toda vez que o mercado pressionar", avalia a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Câmara articula criação de comissão para discutir reforma eleitoral Líderes da Câmara dos Deputados estão articulando a criação de uma comissão para discutir mudanças nas regras eleitorais. Segundo parlamentares ouvidos pelo BRPolítico, a ideia é avaliar questões como o fim das coligações, aplicadas nas eleições municipais do ano passado. Outro ponto apontado foi a "excessiva" judicialização de alguns temas na Justiça Eleitoral, algo que irritou parlamentares. Leia Mais Presidente da CMO pede 'foco' na distribuição de renda A presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), Flávia Arruda (PL-DF), defendeu, nesta quarta-feira, 10, que haja uma nova ajuda emergencial para os mais pobres. A parlamentar foi eleita hoje, por aclamação, durante sessão de instalação do colegiado. Leia Mais PT quer abrir CPI da Lava Jato e pode ter apoio de bolsonaristas O senador Rogério Carvalho (PT-SE) anunciou que já está coletando as assinaturas para fazer o pedido de abertura da CPI da Lava Jato. O movimento foi deflagrado logo depois do julgamento feito pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que manteve o acesso do ex-presidente Lula à íntegra das mensagens trocadas entre os procuradores da Lava Jato com o ex-juiz Sérgio Moro. São necessárias 27 assinaturas de apoio para a CPI poder ser solicitada. Leia Mais