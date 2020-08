Cármen Lúcia dá 48 horas para Ministério da Justiça explicar dossiê contra servidores Por Marcelo de Moraes Ministra afirma que se o quadro se comprovar verdadeiro "escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito". Pressão subiu. A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu o prazo de 48 horas para que o ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, explique o dossiê feito pela pasta contra servidores públicos federais e estaduais. A Secretaria de Operações Integradas (Siopi) produziu documento com informações sobre 579 servidores públicos, incluindo professores e policiais, classificados como integrantes de movimentos antifascistas. A descoberta da investigação caiu como uma bomba sobre o ministério que passou a ser acusado de promover perseguição política contra servidores que não estejam alinhados politicamente com o governo. Demissão. O aumento da cobrança por explicações fez com que o ministro decidisse demitir, ontem, o diretor de inteligência da Siopi, o coronel da reserva do Exército Gilson Liborio. Nomeado pelo próprio ministro, o coronel já trabalhara com ele na Advocacia-Geral da União (CGU) e se mudou para a Pasta quando Mendonça substituiu Sérgio Moro no cargo. O ministro vinha alegando que não sabia se havia ou não um dossiê contra servidores. Mas a demissão do coronel parece indicar que caberá a ele a responsabilidade pelo problema. Para seu lugar já foi escolhido o delegado da Polícia Federal Thiago Marcantonio Ferreira. Complicou. Dentro do governo, a demissão do diretor parecia indicar que seria suficiente para enterrar o caso. Mas os pedidos de explicações caminham para transformar o caso em mais um crise política do governo e desgastam o ministro, até então, prestigiadíssimo com o presidente Jair Bolsonaro. Comportamento incompatível. O pedido de explicações feito pela ministra Cármen Lúcia foi duro nos seus termos, mostrando que o problema está longe do fim. Ela cita que se o ato se comprovar verdadeiro "escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios do Estado de Direito". "A gravidade do quadro descrito na peça inicial, que – a se comprovar verdadeiro – escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito e que põem em risco a rigorosa e intransponível observância dos preceitos fundamentais da Constituição da República e, ainda, a plausibilidade dos argumentos expostos, pelos quais se demonstra a insegurança criada para os diretamente interessados e indiretamente para toda a sociedade brasileira impõem o prosseguimento da presente arguição de descumprimento, com tramitação preferencial e urgente", escreveu a ministra. Sessão secreta. A pressão no Congresso também é grande para que Mendonça explique o dossiê. Ele deve prestar suas informações na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Mas a sessão será feita de forma privada, sem transmissão pública, já que o ministro alega que as informações estão classificadas como sigilosas. Por Vera Magalhães Maia pode deixar decisão sobre impeachment para o sucessor. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reiterou seguidas vezes no Roda Viva de segunda-feira, 3, que não vai decidir -- nem para abrir, nem para arquivar -- sobre os mais de 50 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro que estão sobre sua mesa. Segundo sua lógica, não há evidência de crime de responsabilidade por parte do presidente, de quem apontou "erros" e excessos. Por outro lado, também não seria o caso de arquivar os pedidos, já que isso suscitaria recursos que levariam o assunto invariavelmente ao plenário, paralisando os trabalhos da Câmara para discutir esse assunto. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Com dossiê, governo se carimba como 'fascista', diz jurista O jurista Belisário dos Santos Júnior deu uma aula ontem sobre os reflexos do regime ditatorial no presente, na Universidade Federal de Santa Catarina. Para ele, a resposta rápida da ministra Cármen Lúcia, do STF, ao questionamento da Rede sobre um dossiê elaborado pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi), ligada ao Ministério da Justiça, contra 579 servidores federais e estaduais identificados como "antifascistas" representa a visão contra esse filme de terror já visto antes. A magistrada deu 48 horas para que o responsável pela pasta, o ministro André Mendonça, dê esclarecimentos à Suprema Corte. Leia mais Pandemia não deve impactar em divisão do fundo eleitoral entre candidatos O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve liberar nas próximas semanas os valores que poderão ser utilizados nas campanhas para vereador e prefeito nas eleições municipais deste ano. A corte aguarda apenas a liberação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) de julho para atualizar os valores já fixados no pleito de 2016. Leia mais Ao propor reduzir FGTS, governo repete erro da taxação do seguro-desemprego No final no ano passado, para tentar viabilizar a criação do programa Emprego Verde-Amarelo, com o objetivo de gerar empregos para os mais jovens, o governo propôs que seu custo fosse financiado com a cobrança previdenciária de todas as pessoas que recebessem seguro-desemprego. A ideia geraria, em cinco anos, uma receita de R$ 12 bilhões para bancar um programa que custaria R$ 10 bilhões no mesmo período. Ou seja, às custas de uma abocanhada no valor do seguro-desemprego, o governo lançaria seu programa e ainda colocaria mais R$ 2 bilhões nos seus cofres. A proposta foi rechaçada imediatamente pelo Congresso e desgastou politicamente o governo. Leia mais