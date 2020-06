Caso Queiroz piora tensão política no governo Por Marcelo de Moraes Declarações de advogado Frederick Wassef, dizendo que escondeu ex-assessor de Flávio Bolsonaro para "proteger o presidente", e possibilidade de delação premiada de Queiroz preocupam bolsonaristas . Fala muito. Apontado por aliados de Jair Bolsonaro como "falador", "vaidoso" e "incontrolável", o advogado Frederick Wassef deu entrevista para a revista Veja na qual apresentou nova versão para explicar porque abrigou Fabrício Queiroz na sua casa, em Atibaia. Wassef, dessa vez, admitiu que abrigou o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro para "proteger o presidente". Em mais uma versão para o caso, Wassef afirmou que havia um plano para executar Queiroz e colocar a culpa em Bolsonaro. Por isso, recolheu Queiroz em sua casa. Mensagem. Claro que a nova versão do advogado segue sendo vista com muitas reservas. Mas algumas de suas falas ligaram o sinal de alerta entre os bolsonaristas. "Entrei em modo guerra. Quando isso acontece, viro o diabo", disse. Ou então: "Não se deveria virar as costas para abrigos aliados". Vai delatar? Os bolsonaristas estão atentos mas ainda não apostam que Fabricio Queiroz esteja negociando algum tipo de delação premiada. Mas sabem que a situação é delicada já que o ex-assessor está preso e sua esposa está foragida, com ordem de prisão expedida. Pessoas que acompanharam Bolsonaro na viagem de hoje a Salgueiro, em Pernambuco, onde inaugurou uma obra da transposição do Rio São Francisco, admitiram que o clima estava longe de ser sereno. O tamanho do buraco. As notícias também não são boas na economia. Enquanto o governo carimba como pessimismo as previsões feitas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), um de seus principais diretores fez hoje mais uma estimativa preocupante para o Brasil. Segundo o diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, Alejandro Werner, a América Latina vai enfrentar a pior recessão de sua história por conta do coronavírus. O cálculo é que região tenha uma queda de 9,4% no PIB. Esse número é ligeiramente maior do que a previsão feita pelo organismo internacional para o Brasil: 9,1%. Um desastre. Exagero? Os principais integrantes da equipe econômica acham que o documento do FMI exagera no pessimismo. Ontem, durante live com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, torceu a cara para o documento do FMI. "Quando há um choque como esse, eu não acredito nas previsões que são feitas. Ninguém sabe a resposta. As pessoas começaram a chutar menos um, menos quatro, menos dez. A previsão do FMI é menos nove, e eu acho que vão errar", disse. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, seguiu a mesma linha, avaliando que a previsão era "bastante pessimista". Ambos avaliam que a queda do PIB brasileiro será muito elevada, mas, hoje, enxergam que fique em 6,4%. Epicentro. Na sua apresentação do documento, o mexicano Alejandro Werner deus motivo para que os números apontados pelo FMI sejam tão negativos para a América Latina. Segundo o diretor, a região se tornou o principal epicentro mundial da pandemia. "América Latina e Caribe são o novo epicentro internacional da pandemia de COVID-19. O custo humano tem sido trágico, com mais de 100 mil vidas perdidas. O impacto econômico também tem sido profundo. A atualização do informe 'Perspectivas da economia mundial' estima que a região se contrairá 9,4% em 2020, quatro pontos porcentuais a mais do que o previsto em abril e a pior recessão regional desde que se tem dados", disse Werner. A previsão do diretor é que a região cresça 3,7% no próximo ano. Por Vera Magalhães Auxílio emergencial segura Bolsonaro. Auxílio emergencial segura Bolsonaro. Pesquisas recentes de avaliação do presidente Jair Bolsonaro, como as realizadas pelo Datafolha e pelo Ideia Big Data, mostram que a queda livre de popularidade que ele experimenta desde o início do ano foi momentaneamente estancada, e até existe alguma oscilação positiva de seus índices, ainda dentro das margens de erro. 