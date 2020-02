Casos suspeitos de coronavírus podem chegar a 300 no Brasil e mercado tem nova queda Por Marcelo de Moraes Depois de registrar primeiro caso oficial, governo admite que número de suspeitos vai aumentar mais a cada dia. Bola de neve. Com a confirmação de um caso em São Paulo, o Ministério da Saúde reconheceu que passou a haver um aumento no sistema de vigilância para tentar detectar novos possíveis doentes. Oficialmente, o governo admite que há 132 suspeitos sendo monitorados. Mas o secretário-executivo da Pasta, João Gabbardo dos Reis, disse que é possível avaliar que o Brasil já está próximo de 300 casos suspeitos. Segundo as autoridades do Ministério, a tendência é que esses números só aumentem nos próximos dias. Impacto. Com a chegada da doença ao Brasil e com o vírus se espalhando, o mercado refletiu todo o o temor pelo impacto que ele poderá ter sobre a economia global. No dia anterior, a queda da Bolsa já tinha sido de 7%. Hoje, voltou a ser elevada, caindo 2,59%. O dólar também voltou a ter sua cotação disparando, fechando em novo recorde a R$ 4,48. Peso da política. O efeito do coronavírus, obviamente, é forte nessa equação. Mas o peso da crise política também pesa bastante. Depois que o BRP revelou que Jair Bolsonaro estava divulgando pelo seu WhatsApp vídeos sobre a manifestação contra o Congresso, o ambiente político azedou mais uma vez. A atitude do presidente foi bastante criticada por parlamentares e ministros do Supremo, entre outras autoridades e se tornou mais um fator de incerteza para o mercado. A dúvida passou a ser: com governo e Executivo trombando mais uma vez, as reformas e outras propostas importantes para o crescimento da economia conseguirão avançar? Silêncio. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, certamente, é uma das pessoas que pode ajudar a responder essa dúvida. Em viagem oficial na Espanha, Maia tinha criticado o ato de Bolsonaro usando seu Twitter. Mas preferiu não jogar lenha na fogueira, pelo menos por enquanto. Conversei com Maia e perguntei a ele sobre as reformas. Ele me respondeu que "preferia manter o silêncio". Mas garantiu que o clima está tranquilo. Quem toca. Na verdade, por mais tenso que o clima esteja, é sabido que a reforma tributária pode ser tocada pelo Congresso sem depender muito do governo federal. Seria quase uma repetição da reforma da Previdência, quando o tema avançou muito mais pela disposição de Maia e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além de outros parlamentares. No caso da reforma administrativa, a participação do governo é bem mais central. Mas há outros projetos que podem emperrar sem entendimento entre Legislativo e Executivo. Veja bem. No final do dia, Bolsonaro fez sua tradicional live das quintas e tentou amenizar a situação, especialmente pelo reflexo que isso estava causando na economia. Como de costume, negou ter feito qualquer atitude contra o Congresso, criticou a editora do BRP Vera Magalhães, tentando negar o que sua reportagem revelou, e surpreendeu até em alguns momentos, como quando afirmou que não iria renunciar ao mandato. Como ninguém tinha falado nada sobre isso até agora, a colocação pareceu completamente deslocada no meio da sua fala. E, certamente, não contribui para serenar os ânimos políticos ou econômicos. Por Vera Magalhães Crise do coronavírus mostra diferença de ministro técnico. A forma como o Ministério da Saúde está lidando com uma crise concreta, séria, e com implicações na vida de todas as pessoas do País, na logística do sistema público de saúde e na economia brasileira e global, que é a chegada, ainda não se sabe com que intensidade, dos casos de infecção pelo novo coronavírus ao Brasil, é emblemática de algo que a imprensa cobra desde o início do governo Jair Bolsonaro: a necessidade de uma gestão técnica nas pastas. Leia mais > VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Dino: 'Que não se culpe o vírus por todos os males' O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), usou suas redes sociais para afirmar que não se pode colocar o coronavírus como responsável pelos problemas da falta de crescimento econômico do País. Para Dino, falta ao governo Bolsonaro ações para ajudar na recuperação da economia brasileira. Leia mais Renan: 'O cenário é gravíssimo' O senador Renan Calheiros (MDB-AL) apontou o cenário político como fator importante na queda que o mercado vem enfrentando nos dois últimos dias. Ele diz que o problema não é causado apenas pelo impacto do coronavírus, mas também pela instabilidade política causada pelo governo. Leia mais Guedes baixa ordem para equipe sair de grupos do WhatsApp Por determinação do ministro Paulo Guedes, todos os integrantes do Ministério da Economia receberam de sua assessoria pessoal a ordem de sair dos grupos de WhatsApp de discussões políticas que integrem. Leia mais