Decano do STF sai em outubro, o que deixará inconcluso inquérito que apura interferência de Bolsonaro na PF

Toga pendurada. A semana foi fechada por uma notícia surpreendente: o decano do STF Celso de Mello anunciou que vai antecipar em quase um mês sua aposentadoria, para 13 de novembro. O ministro alegou questões médicas para sua decisão, que deixa uma grande dúvida quanto a processos importantes que correm na corte.

Inquérito da PF. O inquérito aberto a partir das denúncias do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, segundo quem Bolsonaro exigiu ter acesso a investigações da Polícia Federal e colocar aliados seus em postos de comando da instituição, ainda não está concluído, e terá de ser redistribuído. O ministro Marco Aurélio Mello, o segundo mais antigo do Supremo, já disse que não aceita "receber" o inquérito pelo critério de antiguidade, e defendeu que ele vá para a distribuição geral. Isso deverá ser feito ainda antes da saída do decano, para evitar que o sucessor do ministro, indicado por Bolsonaro, seja sorteado.

Suspeição de Moro. A outra questão crucial que fica em aberto é o habeas corpus que corre na Segunda Turma e alega a suspeição do então juiz Sérgio Moro no processo que levou à condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex no Guarujá. O voto de Celso era considerado fundamental para definir o placar do HC, que está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, que pediu vistas há mais de um ano. Agora, existe a possibilidade de um dos ministros pedirem transferência para a Segunda Turma.

Jogo da sucessão. A notícia de que Celso de Mello se aposentará antes também vai intensificar a disputa pela vaga no STF. O ministro da Justiça, André Mendonça, um dos preferidos de Bolsonaro, passou a contar com a indisposição por parte de parlamentares e de uma ala do Supremo. Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, corre por fora.