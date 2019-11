Cercado de parentes, Bolsonaro lança partido, mas admite ficar fora de eleição municipal Por Marcelo de Moraes Jair Bolsonaro comandou a primeira convenção do Aliança Pelo Brasil, partido que fundou e que tenta legalizar junto à Justiça Eleitoral

Tudo em família. Depois de passar por nove partidos diferentes na sua trajetória política, Bolsonaro pode, finalmente, ter encontrado um modelo perfeito para exercer sua vida política. Após largar o PSL por trombar com a direção da legenda, Bolsonaro, agora, é o dono da festa no Aliança. Será o presidente nacional e terá dois de seus filhos na direção: o senador Flávio Bolsonaro será o primeiro vice e até mesmo o caçula Jair Renan ocupa uma vaga na Executiva. Na festa de lançamento, Bolsonaro ainda chamou a primeira dama Michele Bolsonaro para que também falasse à plateia. O recado ficou claro. O partido vai chamar Aliança Pelo Brasil, mas podia perfeitamente se chamar Partido do Bolsonaro. É do que se trata.

Tempo curto. Se a fundação da Aliança vai lhe garantir plenos poderes à frente da legenda, há um efeito colateral negativo na decisão de Bolsonaro de criar sua própria sigla. Dificilmente, o partido estará legalizado a tempo de lançar candidatos na próxima disputa municipal. Bolsonaro reconheceu o problema e já acenou com a possibilidade de seus seguidores disputarem as eleições municipais pelas suas legendas atuais e migrarem para a Aliança assim que o partido estiver legalizado. Tudo muito bonito no papel. Porque os partidos que perceberem a possibilidade de debandada para a Aliança de um de seus integrantes, dificilmente vai apoiar essa candidatura. Afinal de contas, tudo indica que lá na frente mudará para o partido do presidente abandonando a legenda que o acolheu e lhe garantiu mandato. Bolsonaro sabe que não ter o partido pronto nessa eleição é ruim politicamente, mas parece conformado.

Conservadores radicais. Como estava no script, o estatuto da Aliança trouxe um foco de propostas baseadas na política de segurança pública, agenda de temas ligados à família, inspiração religiosa - especialmente próxima dos evangélicos - e liberalismo econômico. Nesse último ponto, as primeiras falas passaram bem de ladinho na abordagem da economia. Bolsonaro, claramente, preferiu martelar a favor da pauta da segurança e da agenda da família em primeiro lugar. E esses serão os motes principais do partido. Dois aspectos importantes foram as promessas de priorizar políticas inclusivas para deficientes e a adoção de regras de compliance e transparência para o partido.

Acusação. O clima de festa só acabou quando Bolsonaro decidiu abrir sua artilharia contra o governador do Rio, Wilson Witzel, a quem acusou de usar parte da Policia Civil para manipular as investigações do assassinato de Marielle Franco para tentar incriminá-lo e ao vereador Carlos Bolsonaro, outro de seus filhos. Bolsonaro disse que Witzel faz isso porque deseja ser presidente. Segundo Bolsonaro, Witzel foi ingrato e atribuiu sua eleição para o governo ao apoio dado pelo clã Bolsonaro a sua campanha. Agora, segundo o presidente, Witzel transformou sua vida num inferno. O governador do Rio, que está no Peru para ver o Flamengo na final da Taça Libertadores, negou que manipule a Polícia Civil e avisou que vai processar Bolsonaro.

Empurrando com a barriga. Ficou mais nebulosa do que nunca a discussão no Congresso pela aprovação de um projeto que garanta a prisão depois de condenação em segunda instância. Com propostas semelhantes avançando simultaneamente na Câmara e no Senado, adversários da ideia começaram a se articular para travar sua tramitação. No Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), convocou reunião alegando que é preciso encontrar um consenso para o tema formado pelas duas Casas para alinhar a discussão. Assim, propôs que a votação prevista para a próxima quarta, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, seja adiada enquanto essa discussão é feita. Naturalmente, a bancada lavajatista chiou e avalia que Alcolumbre quer mesmo é empurrar a discussão para o ano que vem.

Vai ter luta. Os defensores da proposta no Senado decidiram manter o cronograma original, independentemente do desejo de Alcolumbre. A ideia é manter a audiência pública prevista para a próxima terça na CCJ, com a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro, entre outros. No dia seguinte, tentar aprovar o texto na comissão. Alcolumbre, que nunca se interessou em votar a questão da segunda instância, nega que esteja promovendo manobras protelatórias. Mas marcou sessão do Congresso para o mesmo horário da CCJ. Os lavajatistas prometem brigar para fazer a votação.

Por Vera Magalhães

