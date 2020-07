Cerco à Lava Jato e a Moro Por Vera Magalhães Toffoli e Maia concordam em acelerar projeto de quarentena para juízes, enquanto Aras bombardeia operação e suas "derivadas" . Lei anti-Moro. O presidente do STF, Dias Toffoli, conseguiu um aliado de peso para fazer com que avance no Congresso um projeto de lei que cria quarentena de oito anos para que ex-juízes possam ser candidatos. Há controvérsia se, uma vez aprovada, a nova lei atingiria Sergio Moro, ex-juiz citado constantemente como candidato a presidente em 2022, uma vez que leis não podem retroagir para prejudicar ninguém, mas o alvo é claro. Maia, por sua vez, afirmou que o projeto não atinge o ex-ministro da Justiça. Justificativas. Toffoli, em sessão do Conselho Nacional de Justiça que tratava do caso específico de um juiz do Maranhão, defendeu a ideia, dizendo que os juízes fazem "demagogia" para ficar bem com a opinião pública e depois se candidatar. Maia comentou a declaração depois, dizendo que a quarentena quase foi aprovada antes da pandemia, e que vê espaço para que volte a ser discutida já para 2022. Reação. As entidades de representação da magistratura reagiram à ofensiva, dizendo que ela viola direitos políticos dos juízes. Não deixa de chamar a atenção que a proibição seja exclusiva para juízes, quando há inúmeros casos de policiais, delegados e procuradores, por exemplo, que passam para a política sem quarentena. Aliás... O próprio Toffoli saiu direto de uma estrutura de Estado, a Advocacia Geral da União, para uma vaga no STF, também sem quarentena. São muitos os interesses da AGU no STF, e Toffoli, antes de virar ministro, foi também chefe da assessoria jurídica da Casa Civil na gestão de José Dirceu, de cujo julgamento, no mensalão, participou. Torniquete. A súbita afinidade entre Toffoli e Maia ocorre no momento em que o procurador-geral da República, Augusto Aras, aperta o torniquete em torno não só da Lava Jato, mas de outras operações de combate à corrupção que foram deflagradas no seu rastro. No banco dos réus. Sob Aras, a PGR instaurou procedimento na corregedoria para investigar dificuldade de acesso ao banco de dados da Lava Jato. Trata-se de uma investigação sigilosa. Em nota, a assessoria de Aras diz que a investigação vai "jogar luz" sobre os procedimentos da Lava Jato. Na gaveta. Ao mesmo tempo, outras operações que ganharam notoriedade na mesma época do auge da Lava Jato também começam a minguar. A pedido do MPF, a Justiça Federal arquivou por falta de provas inquérito aberto no âmbito da Operação Acrônimo para investigar o ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel, do PT. Na mira. Não se sabe se como reação ou não, mas a Lava Jato acelera algumas frentes de investigação. O senador José Serra e sua filha Verônica viraram réus por lavagem de dinheiro transnacional. A decisão foi da Justiça Criminal Federal em São Paulo, atendendo a pedido da Lava Jato. Mas de novo o cabo de guerra está criado: Toffoli acatou pedido da defesa de Serra e paralisou investigações da Justiça Eleitoral contra ele. Também determinou que os materiais apreendidos não sejam utilizados até a volta do recesso, e que caberá ao relator, Gilmar Mendes, decidir o destino da apuração. Por Marcelo de Moraes Governo aposta em Lei do Gás para ter agenda positiva. A Câmara aprovou hoje, por larga maioria, o regime de urgência para a tramitação da chamada Lei do Gás, que pretende modernizar as regras do setor. As negociações para garantir a votação da proposta ainda estão em curso, mas o governo aposta no tema para sinalizar positivamente para o mercado com a votação de um importante item da sua agenda econômica Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Brasil tem novo recorde de mortos e infectados em 24 horas O Brasil, em sua franca ascendência nas curvas do coronavírus, registrou um novo recorde de mortos e infectados confirmados nas últimas 24 horas pelo Ministério da Saúde. Leia mais Nota de R$ 200 vira munição para oposição lembrar do auxílio emergencial A notícia de que o Banco Central irá passar a emitir uma nota no valor de $ 200 virou munição para a oposição bater no governo. No "País da piada pronta", como diria o comediante José Simão, calhou da nova cédula ser exatamente o mesmo valor que foi sugerido inicialmente por Jair Bolsonaro para o auxílio emergencial. Leia mais BRP Chama: Voltamos! O racha no Centrão, Aras X Lava Jato e pandemia se agrava Após duas semanas sem o nosso podcast BRP Chama, voltamos com novo episódio. Agradecemos aos ouvintes fiéis que sentiram falta do programa. No episódio de hoje, nossos editores, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, comentam o grande assunto da semana: o racha do Centrão. Leia mais