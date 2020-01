Citação a Goebbels derruba Alvim, mas não se sabe se sua política fica

Por Vera Magalhães

Vídeo com cópia textual de discurso do ideólogo nazista levou à demissão do secretário de Cultura, mas não é possível falar em coincidência ou incidente infeliz

Noites do terror. O acintoso vídeo em que, ao som de uma ópera de Richard Wagner, com os cabelos puxados para trás com gel, ostentando na mesa uma cruz dupla e em ritmo sinistramente pausado, o agora ex-secretário nacional de Cultura Roberto Alvim cita textualmente um discurso de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, para definir os pilares da "nova" política cultural do governo Jair Bolsonaro, foi ao ar logo depois de uma live no Facebook em que o presidente pessoalmente exaltou o auxiliar, tendo-o a seu lado, juntamente com o titular da Educação, Abraham Weintraub.

Agora sim. Agora, sim, o Brasil tinha um bom secretário da Cultura, exaltava Bolsonaro, para evidente enlevo do secretário. Horas depois foi ao ar o vídeo goebbeliano, postado na página oficial da secretaria. Mas já na live com o presidente, Alvim explicitava os parâmetros do Prêmio Nacional de Cultura, que agraciaria obras e artistas a partir de um determinado viés: que sejam condizentes com valores cristãos e da família, que seriam resgatados por meio da exaltação ao nacionalismo feita pelo secretário - e endossada pelo chefe.

Foi demais. Mas a repercussão estrondosa do vídeo fez com que Bolsonaro recuasse da disposição inicial de, novamente, condescender com a conduta de um auxiliar envolvido em confusões. Isso porque, numa conversa pela manhã, o presidente ouviu explicações do secretário e o manteve no posto. Tanto que a primeira nota do Planalto dizia que ele já havia se explicado. Além disso, Alvim estava tão seguro que deu entrevistas reiterando o teor do vídeo e atribuindo a citação a Goebbels a uma "coincidência retórica", embora considerasse seu conteúdo "perfeito". Ainda estava cumprindo essa agenda quando recebeu novo telefonema de Bolsonaro, dizendo que era o fim da linha para ele.

E agora? As especulações sobre o novo titular de uma secretaria que seria extinta, depois ficou no Ministério da Cidadania e, agora, está alocada no Turismo, são muitas. Uns falam em Regina Duarte, outros no cineasta olavista Josias Teófilo e alguns apostam no secretário de audiovisual André Sturm. Mas o fato é que no tuíte em que classificou a fala de Alvim como "infeliz" e deu um jeito de enfiar o comunismo na jogada, Bolsonaro nada fala sobre revogar os critérios para o tal prêmio, nem mudar a linha da política cultural que vinha sendo desenhada pelo dramaturgo.

Estupefação. O fato é que, ainda que a decisão de demitir Alvim tenha sido relativamente rápida, não é possível minimizar a importância do episódio nem os estragos que ele provoca na já depauperada imagem do Brasil no exterior. A embaixada da Alemanha no Brasil repudiou o vídeo. Jornais de vários países noticiaram a performance grotesca de Alvim, associando-a a uma política mais ampla e de viés autoritário do governo Bolsonaro. Por fim, o endosso dado pelo presidente à condução de Alvim da cultura, a despeito de várias polêmicas anteriores, mostra que seu entendimento do que deve guiar as artes do País não era pessoal nem fruto de alguma loucura, como chegou a insinuar o guru Olavo de Carvalho, que jogou seu pupilo aos leões. A fala de Alvim só foi possível porque ele se sentiu investido de autoridade para enunciar o que enunciou. E esta é a marca mais difícil de apagar de todo esse episódio, porque não é a primeira, e provavelmente não será a última manifestação do gênero.

Por Marcelo de Moraes

