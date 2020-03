Bolsonaro segue bravateando sobre covid-19, enquanto Mandetta prenuncia caos no sistema de saúde

Qual o laudo, presidente? Jair Bolsonaro segue se recusando a fornecer os laudos dos exames que fez para atestar a presença ou não de covid-19. Foram dois ou três? Algum deu positivo? Nesta sexta, Bolsonaro disse que pode ter tido a infecção pelo novo coronavírus, e que se não foi uma facada que o derrubou, não haveria de ser uma "gripezinha" que o derrubaria. A nova declaração do presidente da República minimizando uma pandemia que já matou mais de 10 mil pessoas no mundo veio depois de seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ter previsto que o sistema de saúde brasileiro entrará em colapso em abril.

Só em setembro. A entrevista de Mandetta foi bem mais séria que a da véspera, em que foi dúbio quanto a quem precisaria fazer isolamento, criticou medidas que paralisassem a economia e claramente tentou fazer média política com Bolsonaro depois de o presidente ter manifestado contrariedade com o tom de suas falas. Mas na sexta ele recobrou o tom mais sóbrio, no dia em que o número de mortos subiu a 11 e o de infectados passou de 900 notificados. Disse que "claramente" o sistema entra em colapso em fim de abril. Pior: ele só prevê uma queda brusca da contaminação no Brasil em setembro.

União x Estados. Bolsonaro se queixou das medidas mais restritivas adotadas pelos governadores, sobretudo as proibições do governador do Rio, Wilson Witzel, para entradas no Estado por voos e via terrestre. Bolsonaro disse que o Rio não é outro País. Witzel criticou a dificuldade de se falar com o presidente. O governador de São Paulo, João Doria Jr., que também apertou as medidas, disse que cabe aos Estados fazerem o que o governo federal deveria fazer, mas não faz.

Calamidade. Enquanto o presidente ainda faz política com a pandemia, o Senado aprovou seu decreto de calamidade pública, com 75 votos em inédita sessão eletrônica remota, justamente para evitar a aglomeração em tempos de coronavírus. Com a calamidade, o governo está desobrigado de cumprir a meta fiscal neste ano. É a primeira vez que se abre essa exceção desde a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Economia zerada. O governo baixou bruscamente a previsão de crescimento para 2020 depois da crise do coronavírus. De um prognóstico de 2,1%, a expectativa agora é de acréscimo de apenas 0,02%, o que é considerado até otimista por analistas frente ao desastre da pandemia em todos os setores.