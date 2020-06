Falta de crises diárias desde que o presidente submergiu após prisão de Queiroz mostra de onde emana a instabilidade

.

Até estranho. A "calmaria" política dos últimos três dias faz até parecer ao brasileiro confinado em casa que tudo está normal no Brasil. Afinal, diferentemente do que acontece diariamente desde março, as pessoas "só" têm de conviver com a pandemia do novo coronavírus, sem os agravantes diários da política nacional.

Na encolha. A razão para o silêncio de Bolsonaro é bem óbvia: evitar complicar a si mesmo e ao filho Flávio no caso Fabricio Queiroz, que ganha novos elementos a cada dia e que no fim de semana parecia uma crise fora de controle dados os arroubos verborrágicos de Frederick Wassef, o agora ex-advogado do senador.

Ligações perigosas. A aparente calmaria, no entanto, não impede que o caso Queiroz-Bolsonaro escale a cada dia. Aliados do presidente acreditam que não tardará a que o Ministério Público do Rio apresente denúncia contra o ex-assessor, e aumenta o temor de que Flávio também seja incluído. A possibilidade de que servidores da Assembleia Legislativa do Rio fechem acordos de delação premiada também é considerada explosiva.

Novo anormal. A deturpação dos padrões de normalidade pelo bolsonarismo é de tal ordem que nós, analistas, chegamos a estranhar e a considerar quase pacífica uma semana que começou com um ex-ministro de Estado praticamente fugindo do País, usando para isso documento diplomático a que não fazia mais jus, se valendo da falsificação de sua exoneração no Diário Oficial da União e sabe-se lá se não transportado por avião da FAB (até aqui Abraham Weintraub não apresentou os bilhetes de sua viagem a Miami. Senadores também solicitaram à embaixada dos Estados Unidos no Brasil informações acerca de como se deu a entrada do ex-ministro no País.

Go home. Os funcionários do Banco Mundial também encaminharam carta aberta à comissão de ética do organismo internacional se opondo à ida de Weintraub para a instituição, dado seu passado de polemista, com direito a declarações de cunho racista contra os chineses.