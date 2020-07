Com desemprego crescendo, governo prorroga auxílio emergencial Por Marcelo de Moraes Por causa dos efeitos da pandemia do coronavírus sobre a economia, a taxa de ocupação de vagas no trimestre terminado em maio atingiu o menor nível já registrado pela PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE . Impacto. Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que autoriza a prorrogação por mais 60 dias do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. A medida, criada para amenizar o impacto econômico do coronavírus sobre a população mais pobre, valia por apenas três meses, se encerrando agora. Com a atividade econômica ainda retomando lentamente seu ritmo, já havia consenso que era necessário prolongar esse pagamento. A dúvida era sobre o valor que seria pago. A equipe econômica defendia que o pagamento, primeiro, fosse de, no máximo, R$ 200 ou R$ 300, em mais duas parcelas. Como o Congresso avisou que pretendia aprovar mais duas parcelas de R$ 600, o governo resistiu até aceitar pagar esses R$ 1.200. Mesmo assim, ainda tentou escalonar o dinheiro em três parcelas de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. Não colou e o pagamento será mesmo em duas prestações, ainda que a última tenha uma espécie de quinzena no meio. Trunfo político. Como antecipamos no relatório BRPolitico Fique de Olho desta semana, produto exclusivo para os assinantes, Jair Bolsonaro se tornou um dos maiores interessados pela prorrogação do benefício. Graças a esses pagamentos, o presidente viu sua aprovação aumentar entre as camadas mais pobres da população, que passaram a ser favorecidas pelo auxílio num momento de grande dificuldade. Esse apoio serviu para compensar o desgaste que Bolsonaro vem sofrendo com as seguidas crises políticas que seu governo enfrenta. Com esse dividendo político no radar, em vez de resistir a prorrogar o auxílio ou tentar reduzir seu valor, o presidente falou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para encontrar os recursos necessários para bancar a medida por mais tempo. E que comece a preparar o modelo para criação de um programa permanente de renda básica para as pessoas mais pobres do País. Empregos sumiram. A prorrogação do auxílio foi feita também num momento em que os postos de trabalho seguem desaparecendo no País. Dados da PNAD contínua, divulgados hoje pelo IBGE, mostram que a taxa de ocupação de vagas atingiu no trimestre encerrado em seu pior nível desde que esse tipo de levantamento é feito. Pela primeira vez, menos da metade da população que tem idade para trabalhar está com alguma ocupação. Esse porcentual chegou a 49,5%, uma queda de cinco pontos em relação ao trimestre até fevereiro. Batendo bumbo. Apesar desses números, Paulo Guedes passou o dia pregando um discurso para lá se otimista. De manhã, falando para uma comissão mista do Congresso, disse que as previsões sobre a queda muito alta do PIB brasileiro eram "chute". "O que eu digo é que temos ainda a chance de fazer uma recuperação econômica bem mais rápida do que todo mundo está prevendo", afirmou. Na solenidade de prorrogação do auxílio emergencial, Guedes voltou a repetir a bateção de bumbo, afirmando que a recuperação da economia brasileira será rápida e vai "surpreender" todo mundo. Nem tomou posse. O que não surpreendeu mais ninguém foi o desfecho da crise no Ministério da Educação. Flagrado turbinando seu currículo, Carlos Alberto Decotelli acabou entregando sua carta de demissão, depois de apenas cinco dias como ministro. Decotelli sequer teve cerimônia de posse no cargo e saiu porque sua situação se tornou insustentável. Com a crise na Educação longe de se encerrar, Bolsonaro deve manter a linha de nomear outro ministro aprovado pela ala militar. Mas, dessa vez, com o currículo devidamente checado. E, de preferência, que entenda da área que vai cuidar. Por Vera Magalhães Auxílio veio para ficar. A prorrogação por dois meses do auxílio emergencial de R$ 600, com o truque de diluir o último deles em duas vezes como para prolongar seu efeito, ainda mostra a dificuldade da equipe econômica para lidar com a realidade: ao menos em 2020, o auxílio será permanente. Leia mais Prorrogação do auxílio emergencial mostra influência do Centrão sobre Bolsonaro A decisão do governo e prorrogar por dois meses o auxílio emergencial, mantendo o valor de R$ 600, mostra a atual influência do Centrão nas decisões do Executivo. Líderes do grupo, por meio do ministro Luiz Eduardo Ramos, conseguiram convencer Jair Bolsonaro de que este era o caminho a seguir. E que a estratégia do presidente, de diminuir gradativamente os valores pelos próximos três meses seria um tiro no pé. Leia mais Meio Ambiente sobre nomeação no Ibama: 'Pergunte ao Ramos' O ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) nomeou na segunda, 29, o empresário Glauco José Côrte Filho para a superintendência do Ibama em Santa Catarina por pressão do Centrão, agremiação partidária fisiológica. Ele, claro, não tem experiência profissional direta com o setor ambiental. Eis que questionado sobre a nomeação pela reportagem do Estadão, a pasta pediu que procurasse o ministro da Secretaria de Governo, sob o comando do general Luiz Eduardo Ramos. Leia mais