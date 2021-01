Com discurso pela união, Biden diz que 'democracia prevaleceu' e enterra era Trump Por Marcelo de Moraes Bolsonaro "esquece" Trump e envia carta cumprimentando novo presidente americano e lembra os "laços sólidos" entre os dois países. Nova era. Joe Biden se tornou hoje o 46º presidente dos Estados Unidos, sucedendo Donald Trump. O novo governante assume prometendo deixar no passado toda a forma tumultuada de governar que marcou a administração de Trump, devidamente enterrada pela vitória de Biden. E o novo presidente fez questão de ressaltar que sua chegada ao poder se deve à vitória da democracia. E pregou a união entre os americanos. Golpistas. Apesar disso, é importante não esquecer das cenas terríveis da invasão do Congresso americano por seguidores fanáticos de Trump. Insuflados pelo discurso do republicano, compraram a tese delirante da fraude e invadiram o Capitólio, num episódio que causou cinco mortes. Biden não deixou de lembrar do ataque, uma afronta à democracia. Democracia. "Este é o dia da democracia", disse Biden. "Os EUA foram testados de novo e estão à altura do desafio. Hoje, celebramos o triunfo não de um candidato, mas de uma causa, a causa da democracia. O povo, a vontade do povo, foi ouvido e a vontade do povo foi atendida. Aprendemos novamente que a democracia é preciosa. A democracia é frágil. A esta hora, meus amigos, a democracia prevaleceu", afirmou Biden. Rei morto. Não há dúvidas que a administração de Biden quer deixar para trás todos os problemas criados pelo período em que Trump governou o país. O maior dos desafios é garantir uma atenção prioritária para o combate ao coronavírus e também amparar aqueles mais fragilizados pelos efeitos da pandemia. Um desafio e tanto, mas uma chance para os norte-americanos reassumirem um papel mais equilibrado na geopolítica internacional. Rei posto. A posse também refletiu no Brasil. Sem seu principal ponto de referência na política internacional, Jair Bolsonaro recorreu ao pragmatismo. Cumprimentou publicamente Biden pela posse - um contraste em relação à longa demora para parabenizá-lo pela vitória - e enviou uma carta defendendo a parceria entre os dois países. Bolsonaro e sua diplomacia, obviamente, sabem que não dá para abrir mão de uma ligação sólida com os Estados Unidos. Com Trump definitivamente fora da Casa Branca, não adianta Bolsonaro fazer eco aos seus seguidores mais ideológicos que embarcaram nas teses, sem qualquer comprovação, defendidas por Trump de que teria havido fraude na eleição. Assim como o governo de Trump, essa história já ficou no passado. Carta de intenções. Na carta, Bolsonaro defende parcerias na economia, na ciência e até mesmo na área ambiental, que pode ser um dos maiores pontos de atritos na relação com o novo governo. "Estamos prontos, ademais, a continuar nossa parceria em prol do desenvolvimento sustentável e da proteção do meio ambiente, em especial a Amazônia, com base em nosso Diálogo Ambiental, recém-inaugurado. Noto, a propósito, que o Brasil demonstrou compromisso com o Acordo de Paris com a apresentação de suas novas metas nacionais", lembrou Bolsonaro. Diálogo. Se a aproximação na área ambiental ainda dependerá de muitos fatores, os primeiros passos, pelo menos, estão sendo dados. Contei hoje no BRP que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, já vem conversando há dias com os integrantes da equipe de John Kerry, responsável pela área ambiental no governo Biden. A ideia de Salles é quebrar o gelo e tentar uma aproximação com os americanos. Se a aproximação na área ambiental ainda dependerá de muitos fatores, os primeiros passos, pelo menos, estão sendo dados. Contei hoje no BRP que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, já vem conversando há dias com os integrantes da equipe de John Kerry, responsável pela área ambiental no governo Biden. A ideia de Salles é quebrar o gelo e tentar uma aproximação com os americanos. Última fortaleza. Com o Brasil se desgastando continuamente nas suas relações internacionais, manter a parceria com os Estados Unidos se transformou numa necessidade vital. Integrantes do governo acham que será difícil essa relação se solidificar enquanto Ernesto Araújo for o ministro das Relações Exteriores. Mas avaliam que Bolsonaro deve aguardar um pouco para ver como evolui a relação do chanceler com o governo Biden antes de qualquer mudança. 