Com forte apoio de deputados do Centrão, CPI da Vaza Jato pode sair do papel Por Marcelo de Moraes O pedido de abertura de uma CPI para investigar supostos exageros da Operação Lava Jato recebeu 175 assinaturas de apoio para o seu funcionamento na Câmara dos Deputados. O pedido foi protocolado na Mesa da Câmara nesta sexta, 13. Até tu? Os partidos de oposição têm brigado há meses para abrir a comissão com a intenção de investigar as revelações da Vaza Jato e tentar provar que a operação cometeu abusos. Para o PT, o objetivo é mais claro ainda: provar que o ex-presidente Lula foi condenado injustamente pelo então juiz Sergio Moro, hoje ministro da Justiça. Que a oposição brigue pelo movimento, é jogo jogado. A novidade foi a adesão pesada dos partidos do Centrão ao pedido de abertura da CPI. Ao todo, 59 parlamentares de legendas desse grupo ou de partidos conservadores decidiram assinar o pedido. Quórum qualificado. Além dos deputados dos partidos de esquerda apoiarem em peso o pedido, a investigação contra a Lava Jato recebeu a adesão de parlamentares importantes. Assinam a lista o líder do PP na Câmara, Arthur Lira (AL); o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho Pereira (SP); o deputado Alexandra Frota (PSDB-SP); o relator do Orçamento, Domingos Neto (PSD-CE); o ex-presidente da Comissão Especial da reforma da Previdência Marcelo Ramos (PL-AM); o ex-ministro da Saúde Ricardo Barros (PP-PR); o líder do PTB, Pedro Lucas Fernandes (MA); entre outros. Vinte deputados do PP apoiaram a CPI. Outros 11 do PL, mais seis do PSD e mais meia dúzia do Solidariedade. Um movimento claramente suprapartidário, que repete em parte o sentimento de insatisfação com a Lava Jato já expressado na aprovação da Lei do Abuso de Autoridade. Vão tirar o nome? Integrantes da bancada lavajatista entraram em campo para tentar convencer alguns dos signatários da CPI a tirarem seus nomes de apoio à comissão. O deputado Capitão Augusto (PL-SP), líder da bancada da Segurança, encabeça o movimento e quer a ajuda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tentar frear a instalação do colegiado. Favas contadas. Escolhido como relator da indicação de Augusto Aras para ocupar a Procuradoria-Geral da República, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) deixou claro que deve aprovar a nomeação. Mas Braga disse que ninguém mais quer um Ministério Público partidário e ativista. Por Vera Magalhães Desoneração da folha, mesmo sem CPMF? A proposta de reforma tributária do governo segue desconhecida, mas balões de ensaio continuam sendo lançados ao ar dia a dia.