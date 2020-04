Com mais 204 mortes, Brasil tem novo recorde de óbitos por coronavírus em 24 horas Por Marcelo de Moraes Doença segue se espalhando pelo País e já matou 1.532 pessoas até agora. Nem sinal do pico. Ao contrário da previsão de defensores do fim do isolamento como forma de combate ao coronavírus, a doença ainda parece estar distante do seu pico no Brasil. Nesta terça, o País registrou sua pior marca em termos de mortes nas últimas 24 horas. Foram mais 204, o que representa um total de 1.532 óbitos desde que a doença começou a se espalhar. Também foram mais 1.832 casos registrados, levando as ocorrências para 25.262. Pegaram. O aumento de casos atingiu dois governadores, que anunciaram no mesmo dia terem contraído a doença. O governador do Rio, Wilson Witzel, e o do Para, Helder Barbalho, testaram positivo e ampliaram suas recomendações para que o isolamento seja intensificado pelo maior número possível de pessoas. "Peço mais uma vez para que fiquem em casa, porque a doença, como todos podem estar percebendo, não escolhe ninguém e o contágio é rápido", afirmou Witzel. Vai ficando. Com o coronavírus se espalhando pelo País, Luiz Henrique Mandetta vai se mantendo à frente do Ministério da Saúde, apesar de todas as brigas e desavenças que vêm mantendo com Jair Bolsonaro. Politicamente, o presidente não tem condições de cortar a cabeça do ministro sem se desgastar imensamente. Mandetta tem hoje muito mais popularidade do que o presidente, mas pesou a mão nas últimas críticas feitas a Bolsonaro. Para aliados do presidente, Mandetta está no cargo apenas porque o peso de sua demissão poderia ter um custo político gigantesco para o governo. Há quem tema, no Planalto, que a saída de Mandetta poderia até deflagrar um pedido de impeachment de Bolsonaro. Ninguém quer pagar para ver e conferir se isso é verdade. Enquanto isso, os sapos mútuos vão sendo engolidos. Resta saber quando e qual dos lados voltará aos ataques. Climão. Chega a ser impressionante a existência de uma situação desse tipo no meio de todas as dificuldades para o combate ao coronavírus. Mas o jogo de provocações parece que ainda irá longe. Hoje, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, foi escalado para participar da entrevista coletiva realizada diretamente para falar sobre o combate à doença. Com apenas o ministro da Casa Civil, general Braga Netto, a separá-los, Onyx e Mandetta nem deixavam transparecer a terrível crise que os envolveu na semana passada. Numa conversa vazada entre ele e o deputado Osmar Terra, Onyx defendeu abertamente a demissão de Mandetta e discutiu sua substituição por Terra ou por outro aliado. Mesmo assim, os dois participaram da entrevista como se nada houvesse acontecido. Comercial. Com todos os ministros participantes da entrevista com as caras fechadas, Onyx não perdeu a chance para bater bumbo a favor de Bolsonaro, a quem declarou seu incondicional apoio e delegou a paternidade de todos os recursos liberados para atenuar os problemas causados pelo coronavírus. Mandetta praticamente ignorou a presença de Onyx e foi aconselhado a mergulhar para tentar baixar a poeira da crise de relacionamento entre ele e Bolsonaro e seguir à frente do Ministério. Por Vera Magalhães Mourão: manifestações são pouco expressivas e só da 'zona sul'. O vice-presidente Hamilton Mourão participa nesta manhã de webinário promovido pelo Estadão. Ele classificou as manifestações pelo fim do isolamento social decorrente do novo coronavírus como "pouco expressivas" e afirmou que elas são restritas àqueles que estão no que ele chamou de "isolamento zona sul": de pessoas que não tiveram sua renda afetada, pedem "delivery nos seus restaurantes preferidos", mas estão insatisfeitas de ter sua vida interrompida. Leia mais. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER O bumbo do Planalto No perfil oficial do Planalto no Twitter sobraram autoelogios para as ações do governo em relação ao coronavírus. Nas publicações relacionadas ao lançamento do programa Brasil Acolhedor, o perfil do Planalto definiu o governo federal como "incansável na luta para minimizar os danos causados pelo coronavírus no Brasil". Leia mais Doria volta a falar em adotar 'medidas mais restritivas' O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a levantar a hipótese de adotar "medidas mais restritivas" para combater o coronavírus em seu Estado caso a população "não dê a resposta correta". "Nossa obrigação como gestor público é proteger vidas. Essa é nossa prioridade. A proteção à economia virá, mas na sequência", disse o tucano na coletiva diária para tratar das medidas contra a doença. Leia mais Cientistas de Harvard preveem isolamento intermitente até 2022 Os esforços de distanciamento social para evitar o colapso hospitalar diante da pandemia de covid-19 podem ser necessários, ao menos de modo intermitente, até 2022. É o que estima um grupo de pesquisadores da Escola de Saúde Pública da Universidade Harvard em artigo publicado nesta terça-feira, 14, na revista Science, reporta o Estadão. Isso porque a projeção é de que surtos recorrentes do SARS-CoV-2 no inverno provavelmente ocorrerão após a onda pandêmica inicial mais grave. Leia mais