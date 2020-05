Presidente reúne apoiadores, ministros e empresários e vai de surpresa ao STF dizer a Toffoli que pode flexibilizar quarentena por meio de decretos

Não demorou. Abri a newsletter de ontem para os assinantes do BR Político louvando o fato auspicioso de que o presidente da República não tinha feito nada para afrontar as instituições nem relativizar a necessidade de isolamento social para que o Brasil enfrente a pandemia do novo coronavírus. Mas não tardou: nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro tratou de cumprir suas duas atividades preferidas dos últimos meses.

Em marcha. De supetão e avisando pouco antes, Bolsonaro reuniu uma tropa integrada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, deputados e senadores bolsonaristas, entre eles o filho Flávio, freguês de pedidos no Supremo para sustar investigações das quais é alvo, e empresários preocupados com os prejuízos provocados pela quarentena.

Ou vai ou... Em tom grave, marcial, com a cabeça rija e lembrando sempre a decisão do pleno da corte que deu a Estados e municípios o direito de definir regras de isolamento social, Bolsonaro voltou a exortar a volta à "normalidade", ainda que o País esteja atravessando o pico da pandemia até aqui e o número diário de mortes venha batendo sucessivos recordes. Avisou que iria assinar decretos para ampliar os setores descritos como atividades essenciais, de forma a burlar a decisão anterior do STF. Isso na sala da presidência da Corte, diante de um Dias Toffoli entre apaziguador e atordoado.

Fala, empresário. Comandando a reunião na casa alheia, a qual também foi transmitida ao vivo por desígnio do presidente, Bolsonaro deu voz a Guedes e a um dos empresários que levou pela mão para pressionar o Judiciário. Numa fala que tem tudo para entrar para a História como uma das mais desastrosas da maneira como o Brasil atravessou a pandemia, o empresário Marco Polo de Mello Lopes, coordenador da Coalizão Indústria, grupo que reúne expoentes da atividade industrial, disse que muitos "CNPJs" vão morrer caso a atividade econômica não seja retomada o mais rápido possível, discurso endossado por Bolsonaro e por Guedes.

Vida antes coisa nenhuma. Bolsonaro, na saída da caravana da pressão do STF, parou para dar declarações. Disse que "não tem isso" de vidas virem antes que a economia, pois os dois andam juntos. E que a economia está na UTI e o próximo passo é o "cemitério", ignorando as cenas diárias de abertura de novas covas Brasil afora para enterrar mortos (humanos) por covid-19.

Veto ao vivo. Guedes aproveitou que estavam ao vivo para voltar a insistir com o presidente quanto à necessidade de vetar dispositivo acrescentado pelos deputados e confirmado pelo Senado que blindava servidores de áreas como saúde, educação e segurança de uma medida incluída na ajuda aos Estados e municípios que congela salários do funcionalismo por 18 meses. Bolsonaro, pressionado, disse que quem manda na economia é Guedes e, que se ele quer vetar, o item será vetado.

Só faltou esclarecer que... o dispositivo foi negociado com o Planalto, por meio de seus líderes na Câmara e no Senado, que costuraram o acordo, à revelia de Guedes, para blindar esses servidores do congelamento salarial. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Ugo (GO), pouco antes da promessa de veto de Bolsonaro dera declarações defendendo a exclusão das categorias do congelamento de salários e deixando claro que falava em nome do presidente. O que mudou? Guedes, submetido a vários desgastes nos últimos tempos, deixou claro que este seria grave, e poderia inviabilizar sua permanência à frente da economia. Tanto que em duas ocasiões pressionou o presidente ao vivo, algo que não havia feito em um ano e 5 meses de governo.

Cadê a transparência? Enquanto fazia uma cortina de fumaça para tirar a atenção dos problemas institucionais que enfrenta, muitos com origem no próprio Supremo, Bolsonaro colocou os ministros militares e a Advocacia Geral da União como bucha de canhão de outra guerra: aquela para não revelar o vídeo com a reunião ministerial em que Sergio Moro disse à Polícia Federal que o presidente o pressionou frente a todo o ministério para trocar o comando da instituição, sob ameaça de demiti-lo.

Catimba. Em novo recurso ao decano Celso de Mello, a AGU "roga" para que seja enviado à Corte um vídeo editado (!), apenas com trechos que digam respeito ao inquérito. Quem definiria o que interessa e o que não interessa? Isso não fica claro no pedido-catimba feito pela AGU.

E o exame? Em outra frente, também é aguardado o resultado dos exames de Bolsonaro para covid-19, que ele tenta de todas as formas não revelar, depois de sucessivas decisões, da Justiça Federal em primeira instância e também do TRF-3, para que o faça, com prazos.

Vírus avança. Alheio a tantas arbitrariedades do governo, e favorecido por elas, o coronavírus avança no Brasil. Nesta quinta-feira o Ministério da Saúde informou o número de 610 novas mortes e 9.888 novos casos, totalizando em menos de dois meses desde o primeiro óbito 9.146 mortes mortes e 135.106 casos. Isso nos coloca na funesta marca de 8º país do mundo em incidência da covid-19, e mostra o quanto é despropositado o debate sobre a necessidade de se abrir a economia quando estamos longe de praticar um isolamento social que nos permita começar a achatar a curva.

Mais quarentena. Com isso, a possibilidade de que a quarentena comece a ser relaxada em locais como São Paulo, epicentro da pandemia, é cada vez mais remota. Nesta sexta-feira, o governador João Doria deve rever o plano de reabrir paulatinamente várias atividades a partir da semana que vem. O prefeito da capital paulista, Bruno Covas, determinou medidas mais restritivas, como o rodízio de veículos em todos os dias da semana, 24 horas, e atingindo todas as regiões da cidade.