Enquanto ironiza a decisão de reunir pessoas para uma celebração na semana em que o Brasil bateu três recordes de mortes, presidente recorre para não mostrar exame

Recorde mórbido. A semana foi a pior até aqui para o Brasil na pandemia do novo coronavírus. O registro de novas mortes nesta sexta-feira foi de 751, um novo recorde, depois de outros dois nos últimos sete dias. Com isso, o número total de óbitos no País, aqueles registrados oficialmente, fechou a sexta-feira beirando os 10 mil: mais precisamente 9.897. Mas como se sabe que a subnotificação é alta, a realidade é ainda mais grave.

Alerta global. O Brasil cada vez mais chama a atenção do mundo pela escalada sem controle nos casos de covid-19, algo que já ocorreu antes na Europa e nos Estados Unidos, mas também por um fator inédito: a forma com que o presidente da República minimiza os riscos, afronta as recomendações de distanciamento social, zomba das regras de quarentena e incita as pessoas a voltarem ao trabalho enquanto a curva de casos ainda é ascendente. Só nos últimos dias o Brasil foi o foco de reportagens do Financial Times e da revista científica Lancenet, pela forma irresponsável com que o presidente conduz o País na escalada da pandemia, e suscitou novo estudo do prestigioso Imperial College, da Inglaterra, refez os cálculos da pandemia no Brasil e classificou o País como epicentro da covid-19 na América Latina, com ênfase na falta de controle de casos em Estados como Amazonas.

Enquanto isso, no Alvorada... o presidente prepara, com direito a animação e ironia, um churrasco para este sábado. Depois de anunciar que faria a celebração na quinta-feira, e convidaria umas "30 pessoas", o presidente voltou a aludir ao evento nesta sexta, quando as mortes deram novo e preocupante salto. Brincou que só com a imprensa já teria uns "180 convidados". Quer, com isso, insinuar que o churrasco que ele anunciou é uma invenção da mídia, expediente ao qual recorre com frequência quando suas provocações pegam mal até entre seu público fanático nas redes sociais. A conferir se o churras vai acontecer mesmo neste sábado ou se o bom senso vai prevalecer desta vez.

E na Justiça... Se o churrasco pode ser dúvida, a disposição de Bolsonaro de confrontar a Justiça é indubitável. Ele recorreu ao STJ para não ter de cumprir a decisão, já várias vezes reiterada, da Justiça Federal, em duas instâncias, que ordenou que ele mostre seus exames para covid-19. A "catimba" de duas semanas, com toda sorte de recursos e a mobilização da Advocacia-Geral da União para este fim, é para lá de peculiar: afinal, se o exame foi negativo, qual o sentido dessa chicana?

E a reunião? Da mesma forma, o governo tenta o quanto pode não disponibilizar para o STF o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, na qual Sergio Moro declarou, em depoimento à Polícia Federal, que o presidente exigiu a troca no comando da PF sob pena de demiti-lo. A tentativa desesperada do Planalto de resguardar o vídeo pode ser por outras coisas além do cerco a Moro. Relatos dão conta de que o ministro Abraham Weintraub (Educação) se dirigiu aos palavrões aos 11 ministros do STF, o que ele nega, que Paulo Guedes e Rogerio Marinho bateram boca e que houve críticas à China e palavrões a granel do presidente da República.

Não pode, não. O terceiro esforço judicial de Bolsonaro foi frustrado. Mesmo depois de nomear Rolando Alexandre para a chefia da Polícia Federal, o presidente não desistiu de designar Alexandre Ramagem, amigão da família, para o posto. Em mais um recurso da AGU, foi ao Supremo para que Alexandre de Moraes reconsiderasse sua decisão, mas nada feito: o ministro manteve o veto à nomeação.