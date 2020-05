Com pseudônimos, Bolsonaro mostra exames negativos para covid-19 Por Vera Magalhães Lewandowski decidiu pela entrega dos resultados de três testes, que presidente havia encaminhado após sucessivos recursos . Até que enfim. Depois de três semanas da decisão da Justiça Federal de São Paulo que assegurou ao Estadão o acesso aos exames para o novo coronavírus feitos pelo presidente Jair Bolsonaro em março, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, garantiu sua divulgação. Antevendo que a decisão seria essa, Bolsonaro já havia encaminhado à Corte os dados de três testes, feitos, segundo informação da Presidência, sob pseudônimos para garantir a privacidade e a segurança do presidente. Os testes. Bolsonaro usou os codinomes Airton Guedes, Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz e paciente 5 para os três exames, dois deles feitos no laboratório Sabin do Hospital das Forças Armadas e um terceiro enviado ao laboratório da Fiocruz, o Lacen. Resultados. Os três testes foram realizados com intervalo pequeno: 12, 17 e 19 de março. Foram feitos pelo método RT-PCR, que procura o material genético do novo coronavírus e é considerado mais seguro que os testes rápidos. Bolsonaro já havia dito que tinha usado nomes falsos nos testes, expediente que diz usar desde antes mesmo de ser presidente. Outro front. Enquanto isso, no outro front em que Bolsonaro trava uma disputa judicial para evitar a revelação de dados, seguem os conflitos de versões para o conteúdo de reunião ministerial realizada em 22 de abril. Os generais Augusto Heleno, Luiz Ramos e Braga Netto depuseram no inquérito aberto pelo decano Celso de Mello e apresentaram retificações das versões e contradições em relação à narrativa que Bolsonaro apresentou na terça-feira, em inusitada entrevista encarapitado na rampa do Planalto. A divergência em relação à menção ou não à Polícia Federal fez com que o presidente se irritasse com Ramos, acrescentando mais um à cada vez mais larga frigideira de ministros. E por falar em fritura... Segue a do ministro da Saúde, Nelson Teich, já submetido ao moedor de carne bolsonarista antes mesmo de completar um mês na pasta. A indisposição tende a aumentar, já que a curva da contaminação da covid-19 não dá sinais de ceder e o presidente insiste, de forma cada vez mais irritada, em reabrir a economia na marra; Números escalam. Enquanto isso, a pandemia do coronavírus no Brasil continua em sua curva ascendente. Nesta quarta-feira, foram 749 óbitos registrados, fazendo o País ultrapassar a barreira das 13 mil mortes. Foram também 11.385 casos confirmados, o recorde de novos infectados registrados em 24 horas. Não quer trabalhar? Alheio aos dados, Bolsonaro segue sua pregação furiosa contra o necessário isolamento social. O presidente começou a quarta-feira nervoso em frente ao Alvorada, dizendo que quem pratica distanciamento social "não quer trabalhar". "Quem não quiser trabalhar que fique em casa", disse o presidente. Também voltou a ofender governadores e prefeitos, o que motivou respostas. E a economia? A preocupação maior de Bolsonaro, com a reativação da economia, também deve tirar o sono dele e de Paulo Guedes. A equipe econômica anunciou a revisão do PIB, prevendo para 2020 uma queda de 4,7% na atividade. Também aumentou o pessimismo em relação ao cenário de recuperação. O resultado foi um dia sombrio no mercado, com o dólar fechando a R$ 5,90, novo recorde. Por Marcelo de Moraes Previsão realista do PIB mostra que começou a cair a ficha no governo. O governo fez hoje uma revisão da sua previsão para o crescimento do País este ano e a nova conta, claro, aponta para uma elevada queda do PIB, calculada em 4,70%. A estimativa feita pela equipe econômica, agora, se aproxima da realidade imposta pelo impacto causado pelo coronavírus em todo o mundo. E o resultado é muito diferente da previsão passada, que ainda apontava um super otimista crescimento de 0,02%. A ficha parece ter finalmente caído dentro do governo sobre o tamanho da crise. Mas o problema é que, mesmo com a equipe econômica já admitindo que haverá uma queda enorme do PIB, o resultado do Brasil para este ano poderá ser ainda pior. Leia mais. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Deputados sacodem a poeira e voltam a falar de reforma tributária Após mais de um mês, a reforma tributária volta a ser assunto na Câmara dos Deputados. 