Com sintomas de coronavírus, Bolsonaro se submete a exames Por Marcelo de Moraes Presidente teve febre e indisposição e decidiu fazer o teste para saber se contraiu a doença . Gripezinha? Nesta segunda-feira, Jair Bolsonaro sentiu uma forte indisposição e teve febre de 38 graus. Decidiu cancelar sua agenda de compromissos para descansar. Com a persistência desses sintomas, decidiu se submeter a exames para saber se tinha contraído o coronavírus, que já atingiu mais de 1,6 milhão de brasileiros e causou mais de 65 mil mortes. Desde a chegada da pandemia ao País, Bolsonaro teve um comportamento negacionista sobre o real impacto da doença. Chamou-a de "gripezinha", "fantasia" e "histeria", sempre minimizando sua importância. Não chega perto. Na porta do Palácio da Alvorada, por volta das 18 horas, Bolsonaro confirmou para apoiadores que tinha passado pelo hospital para exames. "Eu vim agora do hospital. Fiz uma chapa do pulmão. Tá tudo limpo. Fiz exame do covid agora há pouco, mas está tudo bem", garantiu. De máscara, pediu que as pessoas não se aproximassem dele. O presidente fez isso justamente no dia em que ampliou o alcance do seu veto à obrigatoriedade do uso de máscaras em lugares públicos, em mais uma medida que provocou críticas de especialistas em Saúde e, claro, dos parlamentares da oposição. Mas, nos cerca de três minutos em que conversou com seus apoiadores, Bolsonaro manteve a máscara e recomendou distância. "Não pode chegar muito perto não, tá? Recomendação para todo mundo", disse. Testes. A confirmação se Bolsonaro contraiu ou não a doença será feita nesta terça-feira, com o resultado do exame. Mas não foi a primeira vez que o presidente testou para saber se pegou o vírus. Depois de uma viagem oficial para os Estados Unidos, na qual, pelo menos, 11 integrantes da comitiva presidencial contraíram coronavírus, Bolsonaro se negou a revelar se os seus testes também tinham dado positivo. Na ocasião, o presidente estava no auge de sua campanha contra o distanciamento social recomendado pelas autoridades médicas e insistia que essas medidas eram exageradas e quebrariam a economia. Os testes só foram mostrados pelo governo por determinação judicial, atendendo a um recurso do Estadão, que cobrou esclarecimentos oficiais da Presidência. Feitos com pseudônimos, os resultados mostrados foram negativos. Nesta terça, será possível confirmar se o presidente contraiu ou não o vírus. Comemoração. Apenas dois dias atrás, Bolsonaro e alguns de seus auxiliares mais próximos participaram da festa realizada pela Embaixada dos Estados Unidos pela independência do país. Nos vídeos divulgados da comemoração, o presidente apareceu sem usar máscara. Vacinas. E o combate ao coronavírus pode ganhar um reforço significativo com o anúncio feito pelo governador de São Paulo, João Doria, anunciando que o Instituto Butantã começará a fazer, a partir de 20 de julho, testes em humanos da vacina chinesa Coronavac. Os testes fora, liberados pela Anvisa e ampliam as possibilidades de existência de uma vacina eficaz contra a doença ainda este ano. Por Vera Magalhães Privatizações como? O ministro Paulo Guedes voltou a exalar otimismo exagerado em entrevista no domingo à rede de TV CNN, mas nesta segunda-feira os agentes econômicos duvidavam do calendário apresentado por ele para reformas e, sobretudo, para privatizações. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER MPF pede afastamento de Salles do Ministério do Meio Ambiente O Ministério Público Federal (MPF) informou que entrou com uma ação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. 12 procuradores da República pedem o afastamento de Salles em caráter urgente (liminar), acusando-o de improbidade administrativa. Na ação, o MPF afirma que o ministro desestruturou dolosamente as estruturas de proteção ao meio ambiente. Leia mais Congresso analisa irregularidade em novos vetos de Bolsonaro a máscara A assessoria jurídica da Câmara e do Senado está debruçada sobre os novos vetos anunciados por Jair Bolsonaro ao uso de máscaras durante a pandemia. Leia mais Reitor catarinense entra no radar para Ministério da Educação O nome do reitor da Universidade Oeste de Santa Catarina, Aristides Cimadon, passou a ser discutido no governo como opção para o Ministério da Educação. Ele teve seu nome sugerido ao presidente Jair Bolsonaro pela bancada de parlamentares de Santa Catarina depois do fracasso nas indicações de Carlos Alberto Decotelli e Renato Feder. Leia mais