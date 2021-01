Com toma lá, dá cá, governo tenta tratorar rivais na disputa pelo Congresso Por Marcelo de Moraes Atraídos por emendas e cargos, MDB abandona candidatura de Simone Tebet no Senado e DEM pode deixar Baleia Rossi a ver navios na Câmara. Vale tudo. Nos últimos dias da campanha para as presidências da Câmara e do Senado, o governo decidiu jogar pesado para eleger seus candidatos. Com a promessa de liberar emendas extra-orçamentárias e distribuir cargos, o Planalto passou os últimos dias operando para atrair votos para o deputado Arthur Lira (PP-AL) e para o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Com a mão aberta como poucas vezes se viu em administrações anteriores, o governo virou a cabeça dos parlamentares, que começaram a jogar suas alianças para o espaço em troca das promessas feitas. Show do milhão. No Senado, a ação do Planalto foi tão pesada que o MDB rifou a candidatura de Simone Tebet (MDB-MS) para apoiar o cada vez mais favorito Pacheco. Receberá em troca vagas na composição da Mesa Diretora da Casa e promessas de liberação de recursos e de cargos nos escalões governamentais. Jogo pesado. Indignada com a ação do governo, Simone manteve sua candidatura, mesmo sem ter o apoio de sua legenda, e vai concorrer de forma avulsa. Mas protestou contra o que chamou de "jogo pesado". "Eu me lancei candidata sem nenhuma condicionante. Veio o jogo de querer transformar o Senado da República em um apêndice do Executivo e dentro disso, vocês podem interpretar como bem entender, começaram muitas negociações", reclamou. Rolo compressor. Na Câmara, o jogo está sendo feito do mesmo jeito. Os mais recentes alvos do governo são as bancadas do DEM e do Solidariedade, para fazer com que troquem Baleia Rossi (MDB-SP) por Lira. O ataque sobre o DEM foi tão feroz que provocou a raiva do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O deputado levou o avanço do governo para o lado pessoal, já que passou a correr o risco de não ter apoio do próprio partido para eleger seu sucessor. Integrantes da cúpula do DEM, incluindo o presidente da legenda, ACM Neto, desembarcaram em Brasília para tentar contornar o incêndio. Desespero. Mesmo sem perder a linha, Baleia Rossi foi duro na sua reação à estratégia do governo e à fraquejada de aliados. "Quero ser presidente da Câmara que não se vende", disse. "Quem está tranquilo com a eleição não precisa mentir. E nossos adversários estão mentindo muito. Todos os dias, criam novos factoides que circulam por aí. Isso é sinal de desespero", afirmou. Sede ao pote. A ação exagerada do governo para atrair apoios provocou reação negativa nos Estados dos deputados. A percepção do toma lá, dá cá e a sensação de que o Congresso estava se escancarando para o controle do presidente Jair Bolsonaro obrigou Pacheco e Lira a dizerem que são independentes e que não serão subservientes ao Planalto. Verdade ou não, para o governo, isso não faz a menor diferença. Bolsonaro quer demonstrar força política vencendo essa disputa. Mesmo que, para isso, precise liberar de vez o fisiologismo, sem pudores. Para o Congresso e seus membros, o desgaste é gigantesco. Para o governo, o que vale é conquistar um espaço político extremamente importante e assegurar a influência sobre o Congresso. Aparentemente, a qualquer preço. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Bolsonaro contra o isolamento: 'Povo brasileiro não tem medo do perigo' O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quinta-feira, 28, que o "povo brasileiro é forte e não tem medo do perigo". A declaração foi feita durante cerimônia de liberação de tráfego de nova ponte sobre o Rio São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, na BR-101, em novo discurso contra as medidas de isolamento social decretadas para o enfrentamento da pandemia de covid-19. Leia Mais Quem controla a agenda do Congresso Há um engano na interpretação de que as prováveis vitórias de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Arthur Lira (PP-AL) representarão uma espécie de passe livre para o governo na agenda do Congresso. Se esses resultados se confirmarem, é óbvio que o Planalto terá uma interlocução muito boa com os dois parlamentares. Mas isso existiu desde sempre com Davi Alcolumbre (DEM-AP) no Senado. E, em momentos importantes, especialmente na discussão de matérias econômicas, também ocorreu com o hoje adversário Rodrigo Maia (DEM-RJ). Leia Mais Salim se indigna com tamanho da dívida brasileira Ex-secretário nacional de desestatização, Salim Mattar não escondeu sua indignação com o tamanho da dívida brasileira, hoje em torno de R$ 5 trilhões. Para ele, uma solução para reduzir esse impacto é a venda das estatais, algo que não conseguiu levar adiante pela resistência do Congresso e do próprio governo. Leia Mais