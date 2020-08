Congresso quer priorizar sua proposta de reforma tributária e ignorar a do governo Por Marcelo de Moraes Comissão especial foi reinstalada nesta sexta e planeja fechar seu texto até outubro . Manicômio tributário. A Comissão Especial da reforma tributária voltou a funcionar no Congresso, nessa sexta-feira, e vai tentar organizar as ideias dos parlamentares para a proposta e fechar um texto consensual antes das próximas eleições municipais. Sem funcionar por causa da pandemia do coronavírus, a volta da Comissão facilita o andamento da proposta, ainda que haja muitas divergências em relação ao seu conteúdo. Segundo o presidente da Comissão, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), o objetivo é concluir a discussão em outubro, o que evitaria a contaminação do debate pelo calendário eleitoral - as eleições foram adiadas para novembro. "Temos a missão de acabar com o manicômio tributário que impede o Brasil de crescer, através de um texto moderno, capaz de destravar o País é gerar desenvolvimento econômico, emprego e prosperidade ao povo brasileiro", disse o senador. A nossa é melhor. E na discussão sobre o conteúdo da reforma, os principais líderes do Congresso já começam a caminhar na direção de dar preferência para a proposta que já foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi (SP), presidente nacional do MDB. E, assim, a proposta do governo - que sequer foi enviada de forma completa - seria solenemente ignorada pelos parlamentares. Pelo texto da PEC 45, apresentada por Baleia, é criado o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituiria cinco tributos: IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS. A proposta do governo prevê a troca de PIS e Cofins pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). "O texto que já tramita no Congresso é maior no seu alcance e mais fácil de ser aprovado", afirmou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), indicando a preferência por essa proposta. Só pensam nisso. Na verdade, a impressão geral no Congresso é que o governo se interessa pela reforma tributária apenas para tentar aproveitar a discussão para aprovar a criação de um imposto sobre transações digitais. Rotulado como "nova CPMF". a contribuição teria uma alíquota de, pelo menos, 0,2% sobre cada operação. Com isso, sua base de arrecadação produziria algo em torno de R$ 120 bilhões anuais para os cofres do governo. Se a alíquota for maior, esse saldo, obviamente, se multiplica ainda mais. Sem chance. Para tentar convencer os parlamentares a apoiar o projeto, o governo acena com desoneração das folhas de pagamento das empresas e aumento da faixa de isenção no Imposto de Renda para pessoas físicas. O dinheiro também ajudaria a bancar o Renda Brasil, novo programa que deve substituir o Bolsa Família. O problema é que tentar empurrar o imposto no Congresso num ano eleitoral é uma tarefa pesada. Conversei com Rodrigo Maia e ele deixou claro que dúvida do sucesso dessa empreitada. "Na minha opinião, não passa", afirmou. Fala que eu te escuto. De qualquer jeito, o ministro da Economia, Paulo Guedes, terá uma chance em breve de tentar vender seu peixe e dobrar as resistências no Congresso. Ele será ouvido na próxima quarta-feira na Comissão Especial, que fará audiência apenas para que o ministro fale sobre suas atenções. Segundo um titular da Comissão, o convite ao ministro foi muito mais um gesto de cordialidade e uma referência política do que uma intenção de abraçar suas propostas para a reforma. Hoje, a tendência é que Câmara e Senado aprovem seu texto sobre a reforma tributária. O que acaba sendo um castigo político para o governo, que atrasou demais sua entrada nesse debate e perdeu as credenciais para impor um modelo de reforma. Por Vera Magalhães Mesmo com recuperação, Bolsonaro não aparece como 'cabo eleitoral'. A recuperação gradual da popularidade de Jair Bolsonaro e sua resiliência na disputa presidencial de 2022, mostradas por várias pesquisas nas últimas semanas, não se traduz, ao menos por ora, na transformação do presidente em um cabo eleitoral relevante para as eleições municipais de novembro. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Investigado, blogueiro bolsonarista diz ter deixado o Brasil O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, dono do site de extrema-direita Terça-Livre, informou na madrugada desta sexta-feira, 31, que está "fora do País". A declaração foi feita durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, que também teve participação da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), do boslonarista Bernardo Küster e do americano Ryan Hartwig, ex-funcionário da Google que teria denunciado a empresa por suposta censura a conservadores na internet. Leia mais 'Tem medo do quê? Enfrenta', aconselha Bolsonaro sobre covid Com 91.607 mortes e 2.625.612 casos confirmados de covid-19 em todas as unidades federativas do País, de acordo com o Consórcio de Veículos de Imprensa, o presidente Jair Bolsonaro aconselhou nesta tarde de sexta, 31, seus seguidores em Bagé (RS) a enfrentarem sem medo o novo coronavírus. Ao lado do prefeito Divaldo Lara (PTB), Bolsonaro citou a administração do petebista como exemplo de combate à pandemia. Leia mais Em carta a Aras, subprocuradores dizem que PGR fez 'graves afirmações' Uma carta aberta assinada por quatro subprocuradores conselheiros da Procuradoria-Geral da República (PGR) critica afirma que as falas de Augusto Aras sobre a Lava Jato "alimentam suspeitas e dúvidas" da atuação do MPF. Os subprocuradores rechaçaram a declaração do PGR contra as forças-tarefa do Ministério Público Federal, em especial à Lava Jato, e afirmaram que "não constrói e em nada contribui para o que denominou de 'correção de rumos'". Leia mais