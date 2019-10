Congresso se aproxima de acordo na Cessão Onerosa, mas briga por dinheiro continua Por Marcelo de Moraes

Depois de semanas de impasse, Congresso e governo estão perto de selar um acordo em torno da divisão dos recursos da Cessão Onerosa, provenientes do megaleilão do pré-sal que será feito em novembro

Divisão do bolo - A negociação avançou para ser fechada com a seguinte partilha: 15% da verba ficará com as prefeituras, sendo divididas via Fundo de Participação de Municípios (FPM). Outros 15% ficam para os Estados, sendo 10% seguindo a regra do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e 5% via compensações da Lei Kandir para Estados exportadores. Com esse aceno, alinhado na reunião entre líderes da Câmara e do Senado, as conversas avançaram. Mas, como tem acontecido nos últimos dias, todas negociações têm sido sempre muito sensíveis e correm sempre o risco de desmoronar.

Ei, você aí - A razão da fragilidade dessas discussões é porque os parlamentares têm sempre buscado ampliar a fatia de recursos que caberá para prefeituras ou governos estaduais. Tanto que na sessão do Congresso, desta terça, votações importantes - como a dos vetos presidenciais ao uso do Fundo Eleitoral - emperraram porque senadores queriam aumentar sua parte no total de emendas liberadas.

Isonomia - A história é uma daquelas manobras típicas do Congresso. Para que a reforma da Previdência fosse aprovada pela Câmara, o governo prometeu que seria aberto um crédito extra de R$ 3,04 bilhões no Orçamento para o pagamento de emendas aos deputados. A reforma passou na Casa. Como ela está agora no Senado, os senadores, agora, se sentem no direito de receber o mesmo tratamento - leia-se mais dinheiro - que seus colegas deputados. Vai sobrar para o governo equilibrar tantos pedidos para tentar aprovar o acordo da Cessão Onerosa e abrir o caminho para que a reforma da Previdência possa ser votada.

Crise no PSL - Jair Bolsonaro provocou um clima de "barata voa" dentro do seu partido, o PSL com uma declaração crítica ao presidente do partido, o deputado federal Luciano Bivar (PE). Na porta do Palácio da Alvorada, ao ser abordado por um admirador, o presidente disse: "Esquece o PSL". Quando viu que o fã queria divulgar a gravação falando que estava junto com Bolsonaro e Bivar por um novo Recife, o presidente pediu para que não publicasse o vídeo. "Não divulga isso não. O cara (Bivar) está queimado pra caramba lá. Vai queimar o meu filme também. Esquece esse cara, esquece o partido".

Pegou fogo - Claro que uma fala desse tipo causou um incêndio político gigantesco no PSL e deixou clara a insatisfação do clã Bolsonaro com a condução do partido. Para alguns parlamentares, o pano de fundo da briga é pelo controle do milionário fundo partidário que o PSL terá direito de usar nas campanhas municipais. Hoje, esse controle cabe ao presidente do partido. Bivar preferiu afirmar não entender porque o presidente tinha agido dessa maneira. Parte dos deputados se solidarizou com o presidente da legenda. E outra parte avisou que seguirá Bolsonaro para onde ele quiser ir, se decidir deixar o PSL. Como cereja do bolo, o ministro da Justiça, Sergio Moro, participou de encontro com a bancada do partido, incluindo o próprio Bivar, para pedir apoio ao seu pacote anticrime. Essa divergência é mais um capítulo na briga interna que tomou conta do partido e já causou baixas como o deputado federal Alexandre Frota, a senadora Juíza Selma e o ex-ministro Gustavo Bebianno, entre outros.

Por Vera Magalhães

