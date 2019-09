Congresso se prepara para derrubar vetos de Bolsonaro à Lei de Abuso de Autoridade Por Marcelo de Moraes

Com sua popularidade em queda, Jair Bolsonaro decidiu atender aos pedidos dos lavajatistas nas redes sociais e vetou 19 pontos da Lei de Abuso de Autoridade aprovada pelo Congresso, no início de agosto. Endossado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, que é contrário ao projeto, o presidente decidiu fazer um aceno a uma ala de eleitores, cada vez mais distanciada de seu governo e que costuma apedrejar a classe política.

O problema é que a enxurrada de vetos causou profunda irritação no Congresso. Deputados e senadores aprovaram a proposta, num amplo consenso, como uma espécie de resposta da Casa ao que consideraram como procedimento exagerado de integrantes do Judiciário e de órgãos de investigação contra os políticos em geral. Inconformados com os vetos, deputados e senadores já se organizam para derrubar o ato presidencial na próxima semana.

Carne aos leões. Além de ver a proposta barrada, os parlamentares se aborreceram também porque sabem que, ao derrubarem os vetos, ficarão mais uma vez expostos às críticas da opinião pública. Os lavajatistas acham que o projeto foi feito para proteger corruptos e para perseguir juízes e procuradores do Ministério Público e vão pressionar para que os vetos fiquem. Mas é batalha perdida.

Pra ontem. Os líderes do Centrão querem acelerar a realização da sessão de votação dos vetos para encerrar a desgastante novela já na próxima semana. O líder do DEM, Elmar Nascimento (BA), foi elegante com Bolsonaro, respeitando seu ato. Mas vai votar contra os vetos do mesmo jeito. "Entendo os vetos do presidente Bolsonaro à Lei de Abuso de Autoridade como parte do essencial equilíbrio da democracia", diz. "Desde que a matéria foi analisada na Câmara, deu-se um amplo debate sobre o assunto e as várias opiniões que vieram a público desde então me fizeram refletir sobre o projeto. Os debates ampliaram a minha convicção de que só é contra a lei de abuso quem comete abuso", afirma.

PGR escolhido. Num dia repleto de polêmicas, Bolsonaro anunciou Augusto Aras, como seu indicado para ocupar a Procuradoria-Geral da República no lugar de Raquel Dodge, que deixa o cargo dia 17. A indicação de Aras, claro, também causou grande rebuliço entre os bolsonaristas. Apesar do perfil conservador, Aras é visto nas redes sociais como alguém que teve proximidade com o PT, quando este governava o País, e com a esquerda, em geral. Daí, sua indicação provocar queixas e ranger de dentes entre os seguidores do presidente, incluindo deputado.

Fim da regra. A nomeação de Aras encerra a tradição de 16 anos na qual o procurador-geral da República sempre era escolhido de uma lista tríplice votada pelos integrantes da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR).

PGR liberal. Os conceitos econômicos do novo governo parecem ter ajudado na escolha de Aras. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, Aras "apresentou um programa que se alinha ao governo atual. Ele pretende destravar as atuais amarras ao desenvolvimento econômico, ambientais, burocráticas e financeiras", disse o ministro.

Deixa o teto em paz. Menos de 12 horas depois de o porta-voz, Otávio Rêgo Barros, afirmar que o presidente defendia flexibilizar o teto de gastos, Bolsonaro tuitou dizendo ser absolutamente contrário à mudança. Dessa vez, a pressão para que o presidente mudasse a fala veio do ministro da Economia, Paulo Guedes, totalmente contrário à proposta. O coro contra essa flexibilização é grande. Eu entrevistei o relator do Orçamento para 2020, deputado Domingos Neto (PSD-CE) e ele me disse ser contra a mudança nas regras.

Por Vera Magalhães

