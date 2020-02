Presidente admite ter repassado vídeo em caráter "pessoal" e, agora, orienta ministros a não endossarem ataques ao Congresso; será tarde demais?

Tsunami na volta do Congresso. O presidente, teoricamente, usaria o feriado para descansar. Só que não. O BRPolítico balançou o fim do carnaval ao revelar que o presidente divulgou por WhatsApp dois vídeos se vitimizando e endossando os protestos convocados para o dia 15 de março em apoio a seu governo e também com críticas ao Congresso. A reação foi dura e partiu de todos os lados: dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do STF, Dias Toffoli, de outros ministros da Corte, de parlamentares de várias legendas e de entidades como a ABI e a OAB.

E agora? O primeiro efeito é a volta do Congresso em clima totalmente conflagrado. A disposição dos deputados e senadores continua sendo derrubar o veto de Bolsonaro à emenda que ampliou o caráter impositivo do Orçamento. Além disso, as reformas devem empacar ainda mais. O governo nem encaminhou a administrativa para a Câmara, e a tributária deve prosseguir à revelia do Executivo.

Recuo. Diante da reação uníssona do establishment à convocação do presidente para o ato do dia 15, Bolsonaro recuou. Atribuiu o compartilhamento dos vídeos a uma comunicação pessoal tirada de contexto, e restrita a poucos amigos. Com isso, admitiu ter enviado os vídeos. Sua orientação para ministros é evitar o endosso aos protestos.

Falta combinar. Talvez, de novo, seja tarde para conter o incêndio. Deputadas como Bia Kicis, Carla Zambeli e Ale Silva passam os dias nas redes sociais convocando pessoas para os protestos. Negam que os atos sejam contra o Congresso, a despeito da farta produção de material em tom bélico.

Quem banca? Além disso, nova reportagem publicada no BRP mostrou fortes laços da tropa bolsonarista também com o patrocínio do protesto. Em comunicação num grupo de WhatsApp intitulado de Mkt Bolsonaro, com a presença do secretário do Ministério da Economia Carlos da Costa, o investidor bolsonarista Otavio Fakhoury faz várias críticas ao Congresso e anuncia a disposição (depois confirmada em entrevista a mim) e custear vários caminhões de som para o ato.

Enquanto isso... O gasto de energia do governo com nova crise política veio num dia de pânico global e derretimento dos mercados, agravado, no Brasil, pela confirmação do primeiro caso de contaminação de um brasileiro que regressou da Europa pelo novo coronavírus. A Bolsa caiu 7% e o dólar fechou a R$ 4,45, novo recorde histórico.

Sem pânico. No mar de incompetência gerencial do governo e de bateção de cabeça política, merece destaque a atuação firme, precisa e eficiente do Ministério da Saúde tanto em informar a imprensa e a população quanto nos protocolos para lidar com a primeira confirmação de caso. A disposição em evitar pânico injustificado deveria se estender a todas as autoridades de todas as esferas de poder.